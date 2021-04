Uwaga przejazd kolejowy! Nie ryzykuj życiem Data publikacji 14.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowco, jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za osoby, które z Tobą podróżują. Nie ryzykuj życiem swoim i innych, stosuj się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W rejonie przejazdów kolejowych zachowaj szczególną ostrożność. Nie ryzykuj, że zdążysz przed pociągiem i nie ścigaj się ze śmiercią.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych są niezmienne od lat. Zachowanie szczególnej ostrożności to absolutnie najważniejsza z nich. Policjanci przypominają, że w chwili gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd. Nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczyna. Kierujący, którzy myślą, że zdążą jeszcze przed szlabanem i przed pociągiem, popełniają poważne wykroczenie i ryzykują życiem. Kilkanaście zaoszczędzonych sekund nie jest warte narażania się na tak ogromne niebezpieczeństwo.

Pamiętajmy także o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za osoby, które przewozimy. Są to niejednokrotnie członkowie naszych rodzin, w tym również dzieci. Dbamy o nich na co dzień, troszczymy się, a więc tym bardziej niezrozumiałe są przypadki, w których kierujący łamią przepisy ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych. Zdarzenia na torach są to bowiem przeważnie wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Warunki techniczne pociągów uniemożliwiają ich natychmiastowe zatrzymanie w sytuacji zagrożenia. Najcięższe składy potrzebują do tego kilkuset metrów.

Jeśli znajdziemy się pomiędzy opuszczonymi zaporami, powinniśmy jak najszybciej wyłamać szlaban i uciec ze śmiertelnej pułapki. Producenci szlabanów już na etapie projektowania tych urządzeń, przewidują możliwość ich siłowego wyłamania. Koszt naprawy jest zatem niewielki, zupełnie nieporównywalny do pozostawania w rejonie zagrożenia. W przypadku potrzeby pilnego wezwania służb, gdy nie będziemy potrafili określić dokładnego miejsca zdarzania, na napędzie rogatki lub z tyłu znaku „Krzyż św. Andrzeja” znajduje się żółta naklejka z numerem skrzyżowania. Podajmy ten numer dyspozytorowi.

Na wszystkich mniej uczęszczanych trasach funkcjonują przejazdy niestrzeżone, natomiast w każdym przypadku są one oznakowane. Przed przejazdami ustawione są przede wszystkim znaki G-3 lub G-4 nazywane również krzyżami św. Andrzeja. Informują o przejeździe jedno- lub wielotorowym i wyznaczają miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przejazdami umieszczone są ponadto słupki wskaźnikowe z pochyłymi kreskami, informują one o zbliżaniu się do przejazdu. Bardzo często też stosuje się dodatkowo znak „Stop” zobowiązujący kierujących do bezwzględnego zatrzymania pojazdu i ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Ponadto w obrębie przejazdów można zobaczyć znaki ostrzegawcze A-9 i A-10 oraz tabliczkę T-7.

Życzymy samych bezpiecznych podróży!