Zaatakował policjantów za zwrócenie uwagi na brak maseczki

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który na zwrócenie mu uwagi na brak maseczki na ulicy zareagował agresją. Mężczyzna rzucił się na policjantów, zaczął ich kopać i szarpać za mundury. Był bardzo agresywny i nie reagował na polecenia. W efekcie trafił do policyjnego aresztu. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 2 promile. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu w Kowarach zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzewanego o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

W dniu 13 kwietnia br. około godziny 19.00 policjanci na jednej z ulic w Kowarach zauważyli mężczyznę przechodzącego przez jezdnię. Postanowili zwrócić mu uwagę, ponieważ mężczyzna lekceważył obowiązujące obostrzenia i nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Kiedy policjanci do niego podeszli i zwrócili mu uwagę, wówczas mężczyzna rzucił się na nich, zaczął ich kopać i szarpać za mundury. 27-latek nie reagował na ich polecenia i przez cały czas był agresywny.

Efektem tej interwencji było zatrzymanie go w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 2 promile. Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)