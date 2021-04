Opolski rekrut o wyposażeniu służby patrolowej

Służba w Policji to duża odpowiedzialność. Jej ciężar spoczywa na funkcjonariuszach. Oprócz umiejętności oraz wiedzy, aby skutecznie pomagać i chronić, niezbędny jest odpowiedni ekwipunek i sprzęt. Zobacz w co wyposażony jest każdy policjant patrolujący nasze ulice. O tym opowiada najnowszy odcinek Opolskiego Rekruta. Zapraszamy do oglądania.