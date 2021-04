Policjanci odzyskali mienie o wartości ponad 600 tys. zł Data publikacji 15.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą siemianowickiej komendy w wyniku przeprowadzanych czynności na terenie jednej z posesji odzyskali mienie o znacznej wartości. Samochody ciężarowe oraz naczepy, których wartość oszacowano na kwotę ponad 600 tys. zł, zostały przekazane właścicielom. Czynności te odbywały się w ramach dwóch toczących się śledztw prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach oraz siemianowicką prokuraturę. Sprawy mają charakter rozwojowy.

Dwa śledztwa, które toczą się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach oraz Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach dotyczą przywłaszczenia mienia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Z uwagi na charakter tych spraw, zajmują się nimi policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Policjanci razem z biegłym pojechali na teren jednej z posesji, gdzie stały zaparkowane samochody ciężarowe oraz naczepy. Po wykonanaych sprawdzeniach okazało się, że są one poszukiwane do prowadzonych spraw. Odzyskane mienie zostało przekazane właścicielom. Wartość pojazdów i naczep przekroczyła kwotę 600 tysięcy złotych. Śledztwa te są na etapie początkowym, ale z pewnością są to sprawy rozwojowe.

(KWP Katowicach / mw)