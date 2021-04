Kolejne niewybuchy z okresu II wojny światowej

Bartoszyce

W środę (14.04.2021r.) policjanci czterokrotnie interweniowali w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi odnalezienia niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Wszystkie 6 niewybuchów znaleziono w gminie Górowo Iławeckie. 1 w trakcie prac polowych w Dzikowie Iławeckim, pozostałe 5 w trakcie prac drogowych w okolicach Bądli, Wiewiórek i Woryny. Policjanci każdorazowo zabezpieczają niebezpieczne ładunki i przekazują je saperom.

Lidzbark Warmiński

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek (12.04.2021r.) około godz. 16:30. Oficer lidzbarskiej policji przyjął informację o odnalezieniu granatu moździerzowego podczas prac polowych w miejscowości Wapnik gm. Orneta.

Drugie zgłoszenie wpłynęło we wtorek (13.04.2021r.) około 08:40. Dyżurny został zawiadomiony o odnalezieniu pocisku przeciwpancernego 75 mm, również podczas prac polowych w miejscowości Lubomino.

Trzecie zgłoszenie wpłynęło w środę (14.04.2021r.) około godziny 08:20. Pochodziło z miejscowości Zagony gm. Orneta i dotyczyło odnalezionego pocisku moździerzowego 82 mm podczas prac polowych.

We wszystkich przypadkach na miejsce został skierowany policyjny pirotechnik, który rozpoznał niewybuchy, przeszukał teren wokół znaleziska oraz przekazał szczegółowe informacje dla patrolu saperskiego. Odnalezione niewybuchy zostały zabezpieczone do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który przetransportował je na poligon wojskowy celem neutralizacji

Nidzica

Kierownik robót prowadzonych w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej W604 poinformował nidzickich policjantów o ujawnieniu materiałów wybuchowych koło miejscowości Ruskowo (gm. Janowo). Prace zostały wstrzymane, a na miejsce zdarzenia został wysłany policjant z grupy rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Jak ustalono, pracownicy firmy saperskiej wykonującej prace polegające na oczyszczaniu terenów z niewypałów i niewybuchów na terenie przyległym do kompleksu leśnego przy przebudowywanej drodze, ujawnili 10 sztuk amunicji artyleryjskiej o kalibrze 150 mm, 73 sztuki amunicji o kalibrze 76 mm oraz kilka pocisków strzeleckich. Policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia niebezpiecznych „wojennych pamiątek” do czasu przyjazdu patrolu rozminowania. W czwartek (15.04.2021r.) w godzinach porannych wojskowy patrol saperski zabezpieczył znalezione materiały wybuchowe, a następnie dokonał sprawdzenia terenu, w wyniku którego znalazł w ziemi kolejne sztuki amunicji. Po zakończeniu prac wszystkie pociski będą przez nich przetransportowane w bezpieczne miejsce i zneutralizowane.

Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku. Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami. Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść ale i do śmierci. Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie, które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:

1. miejsca odnalezienia niewybuchu;

2. znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska);

3. danych personalnych osoby zgłaszającej.