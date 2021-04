Potrącenie na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność

Pośpiech, zbyt szybka jazda, złe warunki na drodze i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzisiaj przed godziną 8.00 doszło do potrącenia kobiety, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowana to 37 – letnia mieszkanka Lubina. Policjanci apelują o ostrożność na drodze. Kierowco, przed przejściem dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność. ZWOLNIJ!