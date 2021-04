Oszustwo podczas inwestycji w kryptowalutę Data publikacji 15.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 57 tys. zł straciła mieszkanka powiatu tomaszowskiego podczas inwestycji w kryptowalutę bitcoin. Kobieta padła ofiarą manipulacji ze strony przestępców, podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej. Poprzez zainstalowanie oprogramowania AnyDesk, kobieta umożliwiła zdalny dostęp do swojego komputera. Apelujemy - chęć łatwego i szybkiego zysku często kończy się utratą sporej gotówki.

Do mieszkanki powiatu tomaszowskiego na początku marca bieżącego roku zadzwoniła kobieta ze wschodnim akcentem, która podała się za konsultantkę platformy inwestycyjnej i zaproponowała pomoc w inwestowaniu w bitcoiny.

Kobieta została poinstruowana, gdzie i w jaki sposób ma się zalogować na platformie inwestycyjnej, a po przelaniu ustalonej kwoty „konsultantka” zapewniła, że w jej imieniu będzie dokonywała inwestycji. Następnie została poinformowana o konieczności zainstalowania aplikacji AnyDesk do zdalnego dostępu pulpitu. Mieszkanka powiatu tomaszowskiego zalogowała się na swoje konto bankowości internetowej, żeby wykonać przelew znacznej kwoty pieniędzy przeznaczonej na zakup bitcoinów. W tym samym czasie zainstalowane oprogramowanie przechwyciło login i hasło do konta bankowości internetowej kobiety. Ponowna rozmowa z „konsultantką” dotyczyła wypracowanego zysku i konieczności dalszej inwestycji pod warunkiem wpłaty kolejnych kwot pieniędzy. Kobieta w wyniku oszustwa straciła blisko 57 tysięcy złotych.

Apelujemy o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci. Pierwszy kontakt z ofiarą następuje zwykle przez e-mail, telefon lub komunikator tekstowy. Oszuści nakłaniają do zainstalowania programu do zdalnego dostępu pulpitu i zalogowanie na konto bankowe. Jeśli „konsultant” proponuje nam zainstalowanie takiego oprogramowania, możemy być pewni, że to oszustwo!

(KWP w Lublinie / mw)