Lęborscy dzielnicowi mają nowe miejsce pracy

Usytuowanie nowych pomieszczeń lęborskich dzielnicowych na parterze budynku komendy to znaczne udogodnienie dla osób chcących spotkać się z policjantami. To również poprawa komfortu pracy mundurowych, którzy z najwyższego piętra przenieśli się do nowo wyremontowanych i nowocześnie wyposażonych biur.