Próbowali ukraść samochód, który właśnie myła jego właścicielka Data publikacji 15.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podejrzani o usiłowanie kradzieży osobowego audi - dwaj mieszkańcy powiatu jaworskiego - wpadli w ręce policjantów. Kiedy klientka myjni czyściła swoje auto, jeden ze sprawców próbował wsiąść za kierownicę jej samochodu i odjechać. Szybka reakcja kobiety pozwoliła udaremnić kradzież pojazdu. Kamery monitoringu zarejestrowały całe zdarzenie oraz moment ucieczki obu mężczyzn osobowym volkswagenem. 29-letni sprawca oraz jego 31-letni „wspólnik” zostali zatrzymani przez jaworskich funkcjonariuszy. O dalszym losie obu mężczyzn zdecyduje teraz sąd.

Do zuchwałej próby kradzieży doszło w niedzielę 11 kwietnia br. około godz. 21.20 na terenie stacji paliw w Bolkowie. Właścicielka osobowego audi postanowiła wyczyścić swój pojazd. W tym celu przyjechała na myjnię samoobsługową. W trakcie mycia auta, do jej pojazdu od strony kierowcy podszedł młody mężczyzna ubrany w granatową koszulkę z krótkim rękawem z napisem POLICJA. Sprawca otworzył drzwi samochodu i widząc pozostawione w stacyjce kluczyki, próbował wsiąść do pojazdu z zamiarem jego zaboru. Czujna właścicielka na szczęście szybko zareagowała, oblewając złodzieja pistoletem z wodą. To odstraszyło mężczyznę na tyle, że zrezygnował ze swojego planu i wraz z „wspólnikiem” odjechali z miejsca osobowym volkswagenem w kierunku Jawora.

W tym czasie właścicielka audi powiadomiła o zdarzeniu dyżurnego jaworskiej jednostki. Policyjny patrol, na terenie jednej ze stacji paliw w Jaworze, napotkał pojazd, którym poruszali się sprawcy. Podczas podjętych czynności, w volkswagenie mundurowi znaleźli mokrą koszulkę z napisem POLICJA, natomiast w trakcie sprawdzania właściciela t-shirtu, znaleźli - ukryte w bieliźnie mężczyzny - narkotyki. Funkcjonariusze zatrzymali 29-latka oraz jego 31-letniego kolegę.

Sprawcy to mieszkańcy powiatu jaworskiego, którzy noc spędzili w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszeli zarzuty, a Prokurator Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

O dalszym losie podejrzanych zdecyduje już sąd. Oboje na pewno odpowiedzą za usiłowanie kradzieży samochodu, natomiast 29-latek dodatkowo usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Ponadto odpowie również za noszenie ubioru z napisem POLICJA, co w myśl obowiązujących przepisów jest nielegalne.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Jaworze

Opis filmu: film Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.03 MB)