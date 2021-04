Skuteczna praca policjantów - trzech mężczyzn zatrzymanych zaraz po usiłowaniu kradzieży katalizatora Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali w miniony weekend trzech mężczyzn, którzy odjechali z parkingu po usiłowaniu kradzieży katalizatora. W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że mężczyźni byli już notowani za podobne przestępstwa. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kradzieże katalizatorów z pojazdów to od kilku miesięcy wyjątkowo dokuczliwy przestępczy proceder. W ciągu jednej nocy przestępcy potrafią zdemontować katalizatory z kilku lub nawet kilkunastu pojazdów. Najczęściej giną urządzenia z samochodów dostawczych, gdzie jeden katalizator jest wart od kilku do nawet 10 tys. zł. Pomimo tego, że przestępcy działają najczęściej w nocy, w miejscach odosobnionych, a kradzież zajmuje im kilka minut, zielonogórscy policjanci mają na swoim koncie sukcesy w zatrzymywaniu przestępców na gorącym uczynku i odzyskiwaniu skradzionego mienia.

Podobnie było w miniony weekend, kiedy w nocy z niedzieli na poniedziałek (11 na 12 kwietnia) policyjny patrol zatrzymał trzech mężczyzn, którzy właśnie odjechali z parkingu gdzie usiłowali ukraść katalizator. Patrol znalazł się na miejscu zaraz po tym kiedy na telefon alarmowy zadzwonił jeden z mieszkańców osiedla, który zobaczył trzech mężczyzn podejrzanie zachowujących się na parkingu. Dzięki sprawnemu działaniu dyżurnego, który na ekranach monitoringu śledził zachowanie mężczyzn i informował patrol jakim pojazdem odjechali – policjanci zatrzymali ich w samochodzie Audi kilka ulic dalej. W zatrzymanym pojeździe znajdowało się trzech mieszkańców powiatu lubińskiego. Bardzo zaskoczeni zatrzymaniem przez patrol nie potrafili ukryć zdenerwowania. Na siedzeniu i podłodze samochodu znajdowały się narzędzia, które mogą służyć do kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz kradzieży katalizatorów. W samochodzie policjanci ujawnili także noże, maczetę oraz pistolet śrutowy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, 41-letni kierowca dodatkowo zarzut niestosowania się do zakazu sądu. Za usiłowanie kradzieży oraz za złamanie sądowego zakazu kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zastosował wobec wszystkich mężczyzn dozór policyjny.



To zatrzymanie, to kolejny cios zadany przez zielonogórskich policjantów w przestępczość szczególnie uciążliwą, jaką od pewnego czasu są kradzieże katalizatorów. Poniżej linki do poprzednich komunikatów:



podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

