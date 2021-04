Policjanci pomogli samobójcy Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci udzielili pomocy 31-latkowi, który chciał popełnić samobójstwo. Mężczyzna podciął sobie gardło. Informację o próbie samobójczej otrzymał dyżurny grójeckiej komendy. Na miejsce od razu skierował patrol interwencyjny. Policjanci zatamowali krwawienie i udzielili pierwszej pomocy. Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy.

Wczoraj (15.04.2021 r.) przed godz. 23.00 załoga grójeckiej patrolówki została skierowana na miejsce próby samobójczej pod Grójcem. Mężczyzna, który się okaleczył prosił o pomoc. Funkcjonariusze pod wskazanym adresem zastali właściciela posesji, który oświadczył, że w jego domu nic się nie dzieje. Jednak w innym budynku przebywał jego pracownik, który wzywał pomocy.

W mieszkaniu mundurowi znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Starszy posterunkowy Arkadiusz Michalski oraz posterunkowy Adrian Podyma od razu przystąpili do działania. Policjanci natychmiast udzielili pierwszej pomocy, m.in. tamując krwawienie. Używając osobistych opatrunków oraz ręczników zatamowali gwałtowną utratę krwi. Policjanci monitorowali funkcje życiowe mężczyzny, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Po kilku minutach na miejscu pojawili się medycy. Ranny 31-letni obywatel Ukrainy został zabrany do szpitala.

Zdecydowane i profesjonalne działanie tych policjantów zasługuje na szczególne uznanie oraz jest dowodem na to, że oprócz wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych funkcjonariusze ratują również zdrowie i życie ludzkie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)