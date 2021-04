Weszli przez okno do mieszkania i pomogli seniorce Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu III Policji w Radomiu udzielili pomocy starszej kobiecie. Samotnie mieszkająca 76-latka, przewróciła się i nie mogła o własnych siłach wstać. Policjanci weszli przez uchylone okno do mieszkania, udzielili pomocy i wezwali pogotowie. Kobieta trafiła do szpitala.

Wczoraj (16.04.2021 r.) do policjantów z Komisariatu III Policji w Radomiu zgłosiła się starsza kobieta i poinformowała, że martwi się o siostrę, z którą od kilku dni nie ma kontaktu. Kobieta nie odbiera telefonu i nie otwiera mieszkania. Natychmiast pod wskazany adres pojechali policjanci by sprawdzić co się dzieje z seniorką. Drzwi faktycznie nikt nie otwierał, ale przez uchylone okno funkcjonariusze usłyszeli kobietę wołającą o pomoc. Policjanci bez chwili wahania weszli przez uchylone okno do środka mieszkania.

W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącą na podłodze kobietę. Jak się okazało 76-latka upadła ze schodów na podłogę i nie była w stanie o własnych siłach wstać.

Policjanci udzielili seniorce pomocy, wezwali pogotowie. Kobieta trafiła pod opiekę medyków.

(KWP zs. w Radomiu / kp)