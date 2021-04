Zdążyli na czas Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dramatyczne chwile rozegrały się we wczorajsze popołudnie na terenie dwóch powiatów- staszowskiego i kieleckiego. Wszystko w związku z informacją, że 20- latka, na co dzień mieszkająca w Kielcach, chce targnąć się na własne życie. Błyskawicznie przeprowadzone działania zakończyły się odnalezieniem młodej kobiety i uratowaniem jej życia.

Wczoraj (15.04.2021 r.) kwadrans przed godziną 14.00 do staszowskiej jednostki zgłosił się mieszkaniec powiatu, który poinformował mundurowych, że na komunikator otrzymał wiadomość od swojej córki, z której treści wynikało, że chce popełnić ona samobójstwo. Z informacji mężczyzny wynikało także, że 20 -latka zamieszkuje na terenie Kielc, jednakże nie potrafił on dokładnie sprecyzować numeru budynku, w którym znajdować się może jego dziecko. Kieleccy policjanci sprawdzili podane przez mężczyznę numery domów, jednak okazało się, że były one błędne. W związku z zagrożeniem życia i upływającym czasem staszowscy policjanci wspólnie ze zgłaszającym, w trybie pilnym pojechali do Kielc. Po 30 minutach dotarli pod wskazany dom. Funkcjonariusze od razu wbiegli do pokoju, który wynajmowała kobieta. Tam zastali nieprzytomną 20- latkę. Po sprawdzeniu funkcji życiowych kryminalni udrożnili jej drogi oddechowe i przystąpili do resuscytacji. Mundurowi wygrali walkę z czasem. Przywrócili kobiecie funkcje życiowe i monitorowali jej stan do czasu przybycia załogi karetki pogotowia. Na miejscu ustalono, że kobieta połknęła znaczną ilość tabletek, które popiła alkoholem.

Policjanci niejednokrotnie dostają informację o tym, że ktoś usiłuje odebrać sobie życie. Zawsze wtedy dokładają wszelkich starań, aby to życie uratować. W tym przypadku pomimo presji i upływającego czasu szybkość, skuteczność, a także trafność podjętych decyzji niewątpliwie przyczyniła się do uratowania kobiety.

(KWP w Kielcach / kp)