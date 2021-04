Zaginiony niemy 50-latek odnaleziony po kilkunastu godzinach. Rodzina podziękowała policjantom Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszycach wpłynęły podziękowania od rodziny mężczyzny, który kilka dni wcześniej zaginął po wyjściu z domu. Nie miał przy sobie telefonu, a z uwagi na problemy z mową, jego kontakt z przypadkowo napotkaną osobą mógł być znacznie utrudniony. Na szczęście dzięki policjantom i informacji od strażników granicznych po kilkunastu godzinach osłabiony 50-latek został odnaleziony. Jego bliscy podziękowali policjantom za zaangażowanie i skuteczność w działaniu.

Zawiadomienie o zaginięciu 50-letniego mieszkańca gminy Bartoszyce policjanci przyjęli w niedzielę, 11.04.2021 r., rano. Z przekazanych informacji wynikało, że mający problemy z mową mężczyzna wyszedł z domu dzień wcześniej i nie wrócił na noc. Rodzina nie wiedziała gdzie mógł pójść, a mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, a z uwagi na problemy komunikacyjne, jego kontakt z przypadkowo napotkaną osobą mógł być znacznie utrudniony.

Dyżurny w rozmowie ze zgłaszającą starał się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących wyglądu zaginionego i cech charakteryzujących mężczyznę. Policjant przypomniał sobie, że wieczorem dzwonił do niego dyżurny Straży Granicznej z Górowa Iławeckiego z informacją, że w okolicach Wojmian (w gm. Górowo Iławeckie) nieznany mężczyzna chodzi w okolicach pasa granicznego. Policjanci wówczas w nocy nikogo nie zastali we wskazanym miejscu. Jednak ta informacja okazała się właściwym tropem. Policjanci dotarli do osoby, która widziała nieznajomego mężczyznę i w rozmowie z nią ustalili, że mógł to być zaginiony 50-latek. Kolejne godziny poszukiwań doprowadziły policjantów do kolejnego świadka, który widział siedzącego w rowie mężczyznę. Policjanci wkrótce go odnaleźli. Potwierdziło się, że jest nim poszukiwany od rana 50-latek. Osłabiony kilkunastogodzinną wędrówką mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.

Policjanci każdą interwencję, która może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia traktują bardzo poważnie i podchodzą do niej z wielkim zaangażowaniem, również emocjonalnym. Dlatego każda taka interwencja zakończona pomyślnie, jest wielkim powodem do satysfakcji. I choć niektórzy mogą uznać, że nie jest to nic nadzwyczajnego, że policjanci po prostu wykonują swoją pracę, to jednak każde podziękowania ze strony osób, których interwencja dotyczyła, nawet te najprostsze, są tym, co nadaje jeszcze głębszy sens pełnionej każdego dnia służbie.

(KWP Olsztynie / mw)