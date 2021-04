Trwa Narodowy Spis Powszechny - uważajmy na oszustów! Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od początku kwietnia trwa w całym kraju Narodowy Spis Powszechny. Jego obowiązkową formą jest samospis internetowy, a uzupełniającą spis przez telefon. Zanim zaczniemy udzielać o sobie informacji, zapoznajmy się z zasadami spisu i zachowajmy czujność, aby nie paść ofiarą oszustów czyhających na nasze dane.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ma potrwać do 30 września br. i dostarczyć informacji na temat liczebności i funkcjonowania społeczeństwa. Udział w nim jest obowiązkowy. Wiodąca forma spisu to samospis internetowy, polegający na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Metoda uzupełniająca zaś to spis telefoniczny za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99.

Realizując swój obywatelski obowiązek pamiętajmy jednak o zachowaniu ostrożności, aby nasze dane nie trafiły w niepowołane ręce. Oszuści mogą wykorzystywać bowiem wszelkie okazje, by zdobyć interesujące ich informacje np. dane osobowe, czy dane niezbędne do korzystania z bankowości elektronicznej.

Czujnością w tej kwestii wykazał się mieszkaniec Włocławka, do którego w ostatnim czasie zgłosił się rzekomy rachmistrz. Podczas rozmowy przez domofon kobieta oświadczyła, że jest pracownikiem biura spisowego i przyszła w sprawie wypełnienia formularza. Włocławianin, nie podając kobiecie swoich danych, umówił się z nią na spotkanie w innym terminie. Jednocześnie zadzwonił na infolinię urzędu statycznego, aby powiadomić o zdarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że kobieta podająca się za rachmistrza w rzeczywistości nim nie była, gdyż z informacji przekazanych przez GUS wynika, że z powodu epidemii, wyjścia rachmistrzów w teren są wstrzymane do odwołania. Obecnie policjanci prowadzą postępowanie mające ustalić tożsamość osoby, która zgłosiła się do włocławianina w sprawie spisu.

Apelujemy o ostrożność i zachęcamy do zapoznania się z zasadami i pytaniami obowiązującymi podczas spisu. Dzięki temu będziemy wiedzieli jakich pytań się spodziewać, a na jakie nie powinniśmy odpowiadać. Pytani na przykład o kwestie dotyczące numerów kont bankowych, danych do logowania, czy posiadanych kosztowności, powinniśmy od razu nabrać podejrzeń co do uczciwości rozmówcy, bo takich pytań w formularzu spisowym nie ma.

Wszelkie szczegółowe informacje o spisie można znaleźć na stronie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021.

(KWP w Bydgoszczy / mw)