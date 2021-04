Dzielnicowy nominowany w plebiscycie Gazety Lubuskiej. Policjant, który ratuje i pomaga społeczeństwu Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Łukasz Mitura został nominowany w plebiscycie „Osobowość roku” organizowanego przez Gazetę Lubuską w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Dzielnicowy, który na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Drezdenko, został w ten sposób doceniony za swoją pełną empatii i zaangażowania służbę. Wszystkie informacje na temat plebiscytu i sposobu głosowania dostępne są w wydaniu internetowym Gazety Lubuskiej.

Właściwie każda dziedzina życia została dotknięta przez trwającą epidemię COVID-19. Ten trudny dla wszystkich czas wymaga szczególnego zaangażowania ze strony służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wrażliwość i odpowiednie podejście na krzywdę drugiego człowieka jest szczególnie istotne. Ważną rolę w walce z epidemią odgrywają policjanci, którzy codziennie starają się nie tylko egzekwować przepisy, ale przede wszystkim pomagać obywatelom. Szczególna rola w tym zakresie spoczywa na dzielnicowych, którzy najlepiej znają mieszkańców. Trudna i wymagająca służba znajduje uznanie w oczach mieszkańców i nie tylko. Potwierdzeniem tej tezy jest docenienie służby młodszego aspiranta Łukasza Mitury nominowanego w plebiscycie „Osobowość roku” organizowanego przez Gazetę Lubuską w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Dzielnicowy niejednokrotnie udowadniał, że pomaganie drugiemu człowiekowi to nie tylko jego obowiązek, ale również potrzeba płynąca prosto z serca. Zdarzały się sytuacje pozornie drobne, kiedy młodszy aspirant Łukasz Mitura starał się pomóc. Tak było w sytuacji, kiedy do Komisariatu Policji w Drezdenku przyjechał 70-letni mężczyzna okazało się, że w jego rowerze doszło do usterki, która uniemożliwiła mu powrót jednośladem do domu. Pan miał dość spory problem, bo przyjechał z miejscowości oddalonej o kilkanaście kilometrów. Biorąc pod uwagę jego wiek i zepsuty rower, 70-latek potrzebował pomocy ponieważ nie miał w pobliżu znajomych, do których mógłby się zwrócić o pomoc. W tej sytuacji zareagował dzielnicowy mł. asp. Łukasz Mitura, który chwycił klucz w rękę i sprawnie usunął usterkę w rowerze. Dzięki temu senior sprawnym jednośladem wrócił do domu.

Z kolei swoje zdrowie, a może nawet życie zawdzięcza 62-letek młodszemu aspirantowi Łukaszowi Miturze. Schorowany mężczyzna, po tym jak nocy spędził w lesie, był w bardzo złym stanie. Przemarznięty i wycieńczony potrzebował pilnej pomocy medycznej. Mimo, że nie było żadnego zgłoszenia o jego zaginięciu, dzielnicowy młodszy aspirant Łukasz Mitura oraz posterunkowy Wojciech Graczyk wykazali się czujnością, dzięki której pomoc przyszła na czas.

Opisane przykłady, to tylko niewielka cześć pracy jaką dzielnicowy młodszy spirant Łukasz Mitura wykonuje dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Jak sam mówi „cieszy się, że jego służba została zauważona przez dziennikarzy, największą motywacją do dalszej pracy daje możliwość pomocy drugiemu człowiekowi.

