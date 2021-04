Policjanci odzyskali części od aut kradzionych w Polsce i innych krajach europejskich Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i Straży Granicznej w Dorohusku skutkowały zabezpieczeniem wielu części od kradzionych bmw. 38-letni właściciel firmy oferującej ich sprzedaż usłyszał zarzut paserstwa i trafił na 2 miesiące do aresztu.

Sprawa rozpoczęła się od ustaleń policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zajmujących się zwalczaniem przestępczości samochodowej. To oni zdobyli informacje, że na terenie jednej z firm w powiecie włocławskim mogą znajdować się części samochodowe od aut skradzionych na terenie Polski, Niemiec i innych krajów europejskich.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzone zostały wspólne działania policjantów z Bydgoszczy i Włocławka oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej z Dorohuska mające na celu weryfikację tych ustaleń. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili pomieszczenia firmy, która na portalach internetowych oferowała sprzedaż części samochodowych.



W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli wiele części i podzespołów od samochodów marki BMW różnych modeli i roczników. Wśród nich były m.in. skrzynie biegów i elementy zawieszenia.

Dotychczasowe ustalenia kryminalnych wskazują, że części te pochodzą od aut skradzionych w latach 2014 - 2021 na terenie Polski, także z naszego województwa, Niemiec, Hiszpanii i Francji.



Do sprawy zatrzymany został 38-letni właściciel firmy, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu paserstwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe 2 miesiące 38-latek pozostanie w areszcie. W poczet przyszłych kar zabezpieczono u niego gotówkę w kwocie 19 tys. złotych oraz ponad 5000 euro.



Policjanci ciągle pracują nad sprawą i ustalają inne osoby, które mogły mieć związek z tym przestępczym procederem.

(KWP w Bydgoszczy / kp)

Film Policjanci odzyskali części od aut kradzionych w Polsce i innych krajach europejskich Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci odzyskali części od aut kradzionych w Polsce i innych krajach europejskich (format mp4 - rozmiar 13.09 MB)