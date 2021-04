Policjant po służbie zatrzymał na gorącym uczynku złodziei felg Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się przez całą dobę, w służbie i poza nią. Dowiódł tego funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji Łódź -Wschód. W czasie wolnym od służby zatrzymał na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy kradli felgi samochodowe z terenu zakładu wulkanizacyjnego w Rokicinach Kolonii.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 21:20. Młodszy aspirant Michał Piekarski, policjant na co dzień pełniący obowiązki kierownika ogniwa patrolowo interwencyjnego w KPP Łódź Wchód, wspólnie ze znajomym zauważyli jak dwaj mężczyźni na terenie wulkanizacji ładują do volkswagena transportera felgi aluminiowe. Policjant bez chwili wahania ujął sprawców kradzieży i uniemożliwił im ucieczkę. Jak ustalono, zatrzymani to dwaj mieszkańcy Zgierza w wieku 36 i 17 lat. Mężczyźni usiłowali dokonać kradzieży 27 felg o wartości 900 zł. Dzięki błyskawicznej, zdecydowanej reakcji funkcjonariusza będącego po służbie, mienie zostało odzyskane i powróciło do właściciela. Sprawcy usłyszeli zarzuty i przyznali się do zarzucanych im czynów. Za usiłowanie kradzieży grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)