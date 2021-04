Pomagamy i chronimy Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wykonując swoje obowiązki służbowe nigdy nie oczekują niczego w zamian. Największą nagrodą jest to, że we właściwym miejscu i we właściwym czasie mogą pomóc drugiemu człowiekowi. Tak było i tym razem...

Przez kilka dni częstochowski garnizon zaangażowany był w poszukiwania mieszkańca Rędzin. Gdy 14 kwietnia „poszukiwacze” z Częstochowy wspólnie z kłomnickimi stróżami prawa odnaleźli zaginionego, myśleli tylko o tym, by zapewnić mu bezpieczeństwo.

Po całym zdarzeniu na portalu społecznościowym ukazał się wpis, wyrażający wdzięczność za przeprowadzoną akcję policyjną. Dla stróżów prawa zaangażowanych w poszukiwania, to coś więcej, niż zwyczajny post. To satysfakcja i motywacja do dalszych działań oraz przede wszystkim wiara w to, że przez swoje działania niesiemy realną pomoc.

(KWP w Katowicach / mw)