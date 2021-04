Kolejne zatrzymania do sprawy mafii mieszkaniowej Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z KWP w Gdańsku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku do prowadzonego śledztwa w sprawie oszustw polegających na wyłudzeniu mieszkań od osób, które znajdowały się m.in. w trudnej sytuacji finansowej, zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn podejrzanych o te przestępstwa. 33- letniemu mieszkańcowi Gdyni przedstawiono łącznie 7 zarzutów dotyczących wyłudzenia od siedmiu osób nieruchomości o łącznej wartości 690 tys. zł. Drugiemu zatrzymanemu zarzucono usiłowanie wyłudzenia nieruchomości o wartości 250 tys. zł. Podejrzani podrobili ponadto dowód osobisty jednego z pokrzywdzonych, na podstawie którego uzyskali pełnomocnictwo uprawniające ich do sprzedaży nieruchomości. Sąd zdecydował o aresztowaniu obu mężczyzn, grozi im 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 33 i 32 lat podejrzanych o oszustwa.

Zatrzymania są wynikiem prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku śledztwa, które zostało zainicjowane wykonaną przez śledczych z komendy wojewódzkiej i prokuratorów w kwietniu 2016 roku analizą szeregu postępowań dotyczących tzw. lichwy mieszkaniowej. Sprawy te zostały połączone i objęły grupę pożyczkodawców, którzy wykorzystywali trudną sytuację finansową swoich ofiar. Łącznie podjęto i dołączono ponad 150 postępowań prowadzonych na terenie całego kraju.

Badaniu poddano około 1400 aktów notarialnych dotyczących tysiąca nieruchomości.

Przedmiot postępowania obejmuje ponad 1000 wątków. Materiał dowodowy zebrany został w 1000 tomach akt sprawy. Zarzuty usłyszało już kilkudziesięciu podejrzanych.

Ofiarami zatrzymanych przez policjantów mężczyzn były osoby starsze, schorowane, a także uzależnione od alkoholu. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani, działając z innymi osobami, wyszukiwali osoby znajdujące się w trudnym położeniu, typowali mieszkania własnościowe lub spółdzielcze zadłużone w administracji, a następnie oferowali ich najemcom tańsze w utrzymaniu, niezadłużone mieszkania oraz dopłatę w gotówce. Po uzyskaniu akceptacji pokrzywdzonych udawano się z nimi do kancelarii notarialnych, gdzie podpisywano dokumenty, na podstawie których posiadacze mieszkań tracili tytuły prawne do dotychczas zajmowanych lokali. Zatrzymani nie przekazywali pokrzywdzonym żadnych kwot z tytułu zwartych umów. Ponadto podejrzani, podrobili dowód osobisty na dane jednego z pokrzywdzonych. Posługując się tak podrobionym dokumentem, uzyskali pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania pokrzywdzonego, a następnie posługując się wyłudzonym pełnomocnictwem, zamierzali dokonać sprzedaży należącej do pokrzywdzonego nieruchomości o wartości 250 tys. zł.

Wczoraj 33-latek i jego 32- letni wspólnik zostali doprowadzeni przez policjantów do prokuratury. 33- letniemu mieszkańcowi Gdyni przedstawiono łącznie 7 zarzutów dotyczących wyłudzenia od siedmiu osób nieruchomości o łącznej wartości 690 tys. zł. Drugiemu zatrzymanemu zarzucono usiłowanie wyłudzenia nieruchomości o wartości 250 tys. zł. Podejrzani podrobili ponadto dowód osobisty jednego z pokrzywdzonych, na podstawie którego uzyskali pełnomocnictwo uprawniające ich do sprzedaży nieruchomości.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych najsurowszego ze środków zapobiegawczych- tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zatrzymanym za popełnione przestępstwa grozi 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)