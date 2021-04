Kontrole siłowni i klubów fitness -policjanci ujawniają przypadki łamanie obostrzeń Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wciąż zmagamy się z konsekwencjami pandemii. Dlatego gdańscy policjanci stale prowadzą działania prewencyjno-kontrolne mające na celu kontrole przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Funkcjonariusze, kontrolując przestrzeganie wprowadzonych zasad, sprawdzają między innymi siłownie i kluby fitness. Kontrole, które były przeprowadzane przez policjantów i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ostatnim tygodniu, doprowadziły do ujawnienia kolejnych nieodpowiedzialnych zachowań właścicieli siłowni, jak i osób korzystających z takich miejsc.

Każdej doby policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i kilkunastu podległych komisariatów, prowadzą działania prewencyjno-kontrolne, których celem jest sprawdzanie, czy przestrzegane są obowiązujące przepisy oraz obostrzenia wprowadzone w związku ze stanem epidemii. Zadaniem policjantów oprócz realizacji interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, zatrzymywania sprawców przestępstw lub wykroczeń, są także, jak ważne w obecnym czasie, kontrole przestrzegania obostrzeń. Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że tylko współodpowiedzialność za bezpieczeństwo, która przejawia się m.in. zachowywaniem dystansu społecznego i zasłanianiem nosa oraz ust, może ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Policjanci podczas każdej służby, sprawdzają te miejsca, gdzie może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia mieszkańców, oprócz takich miejsc jak restauracje, dyskoteki, środki komunikacji zbiorowej, funkcjonariusze kontrolują kluby fitness i siłownie. W ciągu ostatniego tygodnia gdańscy policjanci skontrolowali 182 tego typu miejsc. W trakcie tych sparwdzeń funkcjonariusze sześciokrotnie ujawnili prowadzące działalność kluby fitness, gdzie w środku wbrew przepisom, znajdowały się ćwiczące osoby. Wobec wszystkich osób podjęto stosowne czynności. Policjanci sporządzili łącznie 6 wniosków o ukaranie do sądu w związku z popełnieniem wykroczeń z art. 116 Kodeksu wkroczeń, a także wystosowali 3 wystąpienia do służb sanitarnych. Za prowadzenie obiektu sportowego pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia tego typu działalności grozi kara grzywny lub nagany. Odrębną postępowanie w tej sprawie przeprowadzi sanepid, który może nałożyć na właściciela lokalu karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł.

W najbliższych dniach należy spodziewać się dalszych sprawdzeń i kolejnych działań. Funkcjonariusze będą prowadzić je samodzielnie, ale też wspólnie z pracownikami sanepidu. Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców to wspólna sprawa wszystkich instytucji i służb za nie odpowiedzialnych.

9 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym obowiązują nowe regulacje w obszarze sportu w ramach walki z koronawirusem. Przypominamy, że wciąż zawieszona zostaje działalność basenów, klubów fitness i siłowni, z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Tak więc przepisy uniemożliwiają trening w siłowniach czy klubach fitenss członkom kadr spoza sportów olimpijskich.

Szczegółowy opis obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń widnieje na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia