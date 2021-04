Pędził "ósemką" 162 kilometry na godzinę. Wpadł w oko kamery Speedu Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli porsche, którego kierowca jechał 162 kilometry na godzinę. Wpadł po tym, jak wyprzedził policyjny radiowóz. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Popiołówka. Okazało się, że za kierownicą siedział 61-latek, który został ukarany mandatem i 10 punktami karnymi.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed każdego dnia zatrzymują piratów drogowych na głównych drogach województwa podlaskiego. Tym razem na krajowej "ósemce" zatrzymali do kontroli porsche, którego kierowca jechał z prędkością 162 kilometrów na godzinę. Na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 kilometrów na godzinę, chwilę wcześniej mężczyzna wyprzedził policyjny radiowóz. I to właśnie kamera nieoznakowanego pojazdu podlaskiej grupy Speed zarejestrowała wykroczenie pirata drogowego. Do zdarzenia doszło 5 kwietnia na krajowej "ósemce" w rejonie miejscowości Popiołówka. Kierowcą pojazdu okazał się 61-latek, który został ukarany mandatem karnym, a jego konto zasiliło 10 punktów karnych.

Opis filmu: Po drodze jedzie samochód typu suv. Po obu stronach drogi stoją drzewa. Natomiast w oddali widać inny pojazd osobowy jadący w tym samym kierunku. Na górze i dole ekranu pojawiają się dane dotyczące nagrania i kamery – między innymi data, godzina i prędkość.