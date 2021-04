Egzamin policyjnych wierzchowców Data publikacji 17.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończył się trwający trzy dni egzamin sprawdzający kwalifikacje koni, którymi dysponuje podkarpacka Policja. Wszystkie potwierdziły swoje umiejętności i mogą być dopuszczone do wykonywania zadań przewidzianych dla policyjnych wierzchowców.

Obecnie w podkarpackiej Policji "służy" sześć wałachów - Empres, Winston, Rewal, Gonzo, Kent i Owidiusz. Każdy koń ma swojego opiekuna, który na co dzień dba o jego zdrowie, wyszkolenie i przygotowuje konia do służby. W ogniwie konnym podkarpackiej Policji służy sześciu jeźdźców, to policjanci Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

Początkiem kwietnia, przez trzy dni, policyjne wierzchowce przeszły serię sprawdzianów. Komisja wnikliwie obserwowała poziom wyszkolenia koni i jeźdźców. Wszystkie konie biorące udział w szkoleniu potwierdziły opanowanie umiejętności drugiego stopnia. Oznacza to, że policyjne konie mogą być wykorzystywane w służbie patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w pododdziałach zwartych, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

Egzamin składał się m.in. z elementów ujeżdżenia na parkurze, na którym konie i jeźdźcy pokonywali ustawione przeszkody i sprawdzaniu umiejętności wierzchowców podczas współdziałania z pododdziałem zwartym, który tworzyli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Natomiast na policyjnym torze przeszkód konie ćwiczyły ogólną sprawność.