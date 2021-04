ZAKRYWANIE UST I NOSA = NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO Data publikacji 16.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To już ponad rok, jak wspólnym wysiłkiem ograniczamy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Aktualnie sytuacja jest bardzo poważna, o czym świadczą dane dotyczące dziennej liczby zachorowań i zgonów. Dlatego wciąż obowiązują obostrzenia, znane nam z wcześniejszych miesięcy. Nie są one niczym nowym. Policjanci nadal będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia. Wszystko po to, aby maksymalnie ograniczyć transmisję wirusa.

Kolejne informacje o dziennej liczbie zachorowań są alarmujące. Dlatego wciąż obowiązują obostrzenia, nakazy i zakazy, które znamy z poprzednich miesięcy.

Policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów sanitarnych. Te, które aktualnie obowiązują w całym kraju, nie są niczym nowym. Czas pouczeń i przypominania o obostrzeniach już minął. Policjanci stanowczo egzekwują wprowadzone, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, przepisy. Tylko podczas minionego weekendu funkcjonariusze ujawnili 2300 wykroczeń, 1300 osób ukarano mandatami karnymi, wobec 170 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu, a 850 osób pouczono. Ta przytoczona statystyka, pokazuje, że wciąż zdarzają się przypadki skrajnej nieodpowiedzialności. Zachowanie osób, wobec których policjanci podejmowali interwencje, były modelowym przykładem na to, jak nie wolno zachowywać się w miejscach publicznych. Nie tylko dlatego, że jest to złamaniem obowiązującego prawa, ale przede wszystkim ze zwykłej ludzkiej empatii i poczucia społecznej odpowiedzialności. Postawa policjantów jest w tym zakresie jednoznaczna – nie ma taryfy ulgowej dla nieprzestrzegania obostrzeń. Wszyscy jesteśmy zmęczeni stanem pandemii, pragniemy powrotu do normalności. Szczepionki są wyraźnym światłem w tym tunelu, jednak aby dojść do jego końca, musimy być odpowiedzialni tu i teraz.

W ten weekend policjanci będą przeprowadzali kolejne działania, w które zaangażowani będą funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz operatorzy dronów. Mundurowi będą skupiali się szczególnie na miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów.

Aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem, musimy używać maseczek ochronnych. Stosowane do tej pory przyłbice, chusty czy szaliki mogą być wciąż noszone, ale jako dodatkowy środek ochrony, poza maseczką. Zasada ta obowiązuje zarówno w przestrzeni publicznej- na ulicach, placach czy deptakach-jak i w sklepach. Ważne, aby używać maseczki w sposób właściwy-musimy mieć dokładnie zasłonięte usta, jak i nos. Nic nie daje maseczka noszona na brodzie, odsłanianie nosa nie zatrzymuje transmisji wirusa.

Ograniczenia i obostrzenia mają jeden cel-ochronę życia i zdrowia. Stosując się do przepisów, zwiększamy bezpieczeństwo i zmniejszamy ryzyko zakażenia się koronawirusem. Jeżeli wychodzisz z domu, to pamiętaj o maseczce. Najlepiej weź dwie, tzw. awaryjna maseczka na pewno się przyda w przypadku zgubienia tej pierwszej. Pamiętaj o zmianie maseczki jednorazowej na nową oraz o wypraniu tej, którą można używać wielokrotnie. Będąc w sklepie, pamiętaj o dezynfekowaniu dłoni, jednorazowe rękawiczki też mogą się przydać. Pamiętaj, że masz ogromny wpływ na zdrowie swoje oraz innych osób. Działaj lokalnie, ale myśl globalnie. Nie zapominajmy jednak, o tym, że osoby, które lekceważą obowiązujące obostrzenia, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Ważne, aby każdy z nas w codziennym życiu, stosował się do reguły „dystans, dezynfekcja, maska". Celem nadrzędnym jest zatrzymanie transmisji wirusa. Wszyscy mamy na to wpływ.