Bo życie ma się jedno... Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji IV w Częstochowie zapobiegli tragedii. Uratowali kobietę, która postanowiła targnąć się na swoje życie. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego i wzorowej postawie policjantów, kobieta trafiła pod opiekę specjalistów.

Dyżurny z "czwórki" otrzymał w piątek, 16.04.br., zgłoszenie, że pacjentka jednego z częstochowskich szpitali oddaliła się z oddziału z zamiarem popełnienia samobójstwa. Natychmiast skierował patrol w rejon szpitala. Policjanci, którzy w ciągu zaledwie kilku minut przyjechali na miejsce zauważyli kobietę, która stała w wodzie. Sierżant sztabowy Łukasz Pasieka wszedł do wody i idąc w jej kierunku spokojnym głosem namawiał kobietę, by wyszła z wody. W pewnym momencie 37-latka zanurzyła się, krzycząc, że chce się zabić. Policjant ruszył w jej kierunku, by wyciągnąć ją z wody. Desperatka przez cały czas wyrywała się i stawiała bierny opór. Wtedy do pomocy ruszyła sierżant sztabowy Katarzyna Krawczyk i wspólnie zdołali wyciągnąć 37-latkę na brzeg, gdzie oczekiwał już zespół medyczny. Kobieta od razu trafiła pod opiekę specjalistów, a przemoczeni policjanci wrócili do jednostki, by się ogrzać.

Bardzo często osoby planujące popełnić samobójstwo wcześniej dają sygnały ostrzegawcze. Nie ignorujmy cichego wołania o pomoc. Dajmy im odczuć, że w tej trudnej sytuacji nie są same. Bądźmy empatyczni. Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować takiej osobie życie.

Oto wykaz telefonów, gdzie osoby mogą otrzymać specjalistyczne wsparcie i pomoc:

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112, Telefon Zaufania dla Dorosłych pod numer 116 123, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer 116 111 oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 121212.

(KWP w Katowicach / mw)