Siedem zarzutów dla agresywnego mężczyzny. Nie ma zgody na atakowanie policjantów Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łącznie aż siedem zarzutów usłyszał 45-letni mężczyzna, który podczas interwencji policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji wykazywał się wyjątkową agresją słowną i fizyczną. Wielokrotnie im grożąc pozbawieniem życia, naruszył nietykalność cielesną, znieważył i zmusił do zaniechania czynności prawnych. Sprawa wielowątkowo prowadzona jest przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim.

Początek tego zdarzenia miał miejsce w środę (14 kwietnia br.) około godziny 13.30 przy ulicy Słonecznej w Gorzowie Wielkopolskim. To wówczas do pięciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji wykonujących czynności służbowe podszedł mężczyzna i zaczął wykrzykiwać wulgarne hasła pod ich adresem. Policjanci, uspokajając mężczyznę, poinformowali go, że zostają wobec niego podjęte czynności w związku z używaniem słów wulgarnych. To jeszcze bardziej rozwścieczyło i tak agresywnego mężczyznę. Ten wciąż znieważał policjantów i groził im pozbawieniem życia. Po założeniu kajdanek mężczyzna został zatrzymany. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ustalono jego tożsamość. Okazał się nim gorzowianin w wieku 45 lat. Obecność w komendzie wcale nie ostudziła jego zapałów. Podczas przebywania w jednostce Policji wciąż był bardzo agresywny, wpadając wręcz w furię. W efekcie czego po raz kolejny groził policjantom, a nawet naruszając nietykalność cielesną jednego z nich, uderzył go w klatkę piersiową, a innego kopnął. Wobec agresji zatrzymanego, do jego obezwładnienia niezbędne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Ten cały czas stawiał czynny i bierny opór.

W wyniku tych czynności do szpitala trafił jeden z policjantów. Funkcjonariusze do gorzowskiej placówki zdrowia przewieźli także samego zatrzymanego, który po kilkugodzinnej wizycie w szpitalu wrócił do policyjnego aresztu. Obaj przy interwencji doznali urazu ciała. Mężczyzna podczas czynności procesowych /15 kwietnia/ usłyszał łącznie siedem zarzutów: cztery związane są z groźbami pozbawienia życia. Pozostałe dotyczą naruszenia nietykalności fizycznej policjanta, znieważenia oraz zaniechania czynności prawnych.

Materiały w tej sprawie zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Organ ten w prowadzonym postępowaniu wielowątkowo zbada wszelkie okoliczności tej sprawy. Dokładne działania wykonywane są także przez funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ich celem również jest wszechstronne i kompletne przeprowadzenie czynności, dzięki którym możliwe będzie ustalenie prawidłowości przeprowadzonych interwencji.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)