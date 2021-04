W domu miał prawie 4 kilogramy marihuany, a na strychu uprawę konopi. Trafił do aresztu Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólna praca policjantów z Gdańska i Olsztyna doprowadziła do zlikwidowania plantacji konopi indyjskich, na której rosło blisko 500 roślin. Policjanci zabezpieczyli również prawie 4 kilogramy gotowego suszu. Zatrzymany 49-letni mężczyzna odpowie teraz za nielegalną uprawę konopi oraz posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu trafił do aresztu. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie prowadząc wspólne działania operacyjne wraz z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku ustalili, że na terenie powiatu olsztyńskiego jeden z mieszkańców województwa pomorskiego może uprawiać konopie oraz posiadać może dużą ilość gotowego suszu w postaci marihuany. Wspólna intensywna praca operacyjna policjantów z Olsztyna i Gdańska potwierdziła uzyskane wcześniej informacje.

W czwartek (15.04.2021) policjanci rozpoczęli przeszukanie jednej z posesji na terenie powiatu olsztyńskiego. Na strychu domu funkcjonariusze ujawnili plantację konopi innych niż włókniste. Na podzielonym na 4 części poletku rosło 488 roślin. W domu, w różnych pojemnikach oraz workach foliowych, policjanci znaleźli prawie 4 kilogramy suszu roślinnego oraz przyrządy i nawozy służące do uprawy konopi. Na terenie przeszukiwanego obiektu zatrzymany został 49-letni mężczyzna. Podczas przeszukań obiektów oraz w oględzinach zabezpieczonych narkotyków uczestniczyli również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, gdzie ostatecznie za kraty trafił zatrzymany mężczyzna.

W piątek (16.04.2021) zatrzymany 49-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Biskupcu, gdzie usłyszał zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 49-latek decyzją sądu trafił do aresztu na 2 miesiące.

"Na nagraniu widać przeszukiwane pomieszczenie, w którym znajduje się uprawa konopi. Całe pomieszczenie wypełnione jest rosnącymi roślinami. Na drugim ujęciu widać prowadzonego przez policjantów zatrzymanego mężczyznę, który wsiada do policyjnego nieoznakowanego pojazdu."

(rj)