Bezpieczeństwo seniorów jako wspólna sprawa – szkolenie księży z terenu Dolnego Śląska Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne realizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z zakresu bezpieczeństwa seniorów, dedykowane księżom z terenu Dolnego Śląska. Szkolenia te są efektem podpisanej w dniu 24 września 2020 r. Wojewódzkiej Koncepcji Działań Profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa seniorów - pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu – insp. Dariuszem Wesołowskim, a Arcybiskupem Archidiecezji Wrocławskiej – Józefem Kupnym.

W sobotę 17 kwietnia 2021 roku odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, w których uczestniczyli duchowni z terenu Dolnego Śląska. Głównym celem spotkania było wypracowanie współpracy pomiędzy Policją a księżmi na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych i samotnych. Warto przypomnieć, że to właśnie ta grupa społeczna bardzo często daje się oszukać, bo potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, chce być potrzebna. Osoby podszywające się pod członków ich rodziny, funkcjonariuszy policji, czy księży, doskonale to wykorzystują. Taka sytuacja wymaga szczególnej profilaktyki społecznej. Edukacja i współpraca z duchownymi to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa naszych seniorów, z którymi organizowane są cykliczne spotkania.

Szkolenie odbyło się w Domu Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach i zostało przeprowadzone przez funkcjonariusza z Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu kom. dr Pawła Zalewskiego. Podczas spotkania duchowni dowiedzieli się między innymi o schemacie działania oszustów, wykorzystujących różnorodne legendy, opierające się na tym samym mechanizmie - wymyślenie wiarygodnej historii, przekonanie, że ta dotyczy właśnie osoby, z którą się rozmawia, i w konsekwencji wyłudzenie wysokich kwot pieniędzy. Funkcjonariusz podkreślił, że przestępcy dostosowują się do nowych warunków, a ich metody ewoluują.

Szkolenie księży jest kontynuacją comiesięcznych spotkań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych i samotnych.

(KWP we Wrocławiu / mw)