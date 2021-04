Kryminalny czujny także po służbie Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby. Tym razem udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Szczecin-Nad Odrą, który będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

W miniony piątek (16.04.2021 r.) na jednej z ulic osiedla Gumieńce policjant Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Szczecin – Nad Odrą, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył kierowcę samochodu osobowego, którego sposób jazdy sugerował, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowy bez wahania udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu mężczyźnie, zabierając mu kluczyki od pojazdu.

Wezwany na miejsce patrol ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie potwierdził przypuszczenia funkcjonariusza. Kierowca Opla po przebadaniu alkomatem miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Zdecydowana postawa policjanta przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze. Teraz 38-latek odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)