Oświęcimscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał skoczyć z mostu do Wisły Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starsi posterunkowi Bartłomiej Ryś oraz Tomasz Smolarek, policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji, uratowali życie 40-latkowi, który chciał targnąć się na własne życie skacząc z mostu do Wisły.

W nocy z soboty na niedzielę (17/18.04.2021) policjanci pełnili służbę na terenie gminy Oświęcim. Tuż po północy, w Broszkowicach, na ulicy Krakowskiej zatrzymał ich kierowca jadącego z przeciwka samochodu. Mężczyzna przekazał, że jadąc mostem im. papieża Benedykta XVI w Bobrku nad rzeką Wisłą, po drugiej stronie barier zauważył postać człowieka. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Szybko odnaleźli mężczyznę, który rzeczywiście stał po zewnętrznej stronie bariery mostu, niebezpiecznie się przechylając. Funkcjonariusze zaczęli rozmawiać z mężczyzną, równocześnie powoli zbliżając się do niego. Kiedy byli już blisko chwycili go za ramiona i przeciągnęli na drugą stronę bariery. W rozmowie z mężczyzną ustalili, że jest to 40-letni mieszkaniec gminy Oświęcim, a powodem jego desperackiego czynu były problemy rodzinne. Następnie z uwagi na zły stan psychiczny mężczyzny policjanci przewieźli go do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie oddali pod opiekę medyków.

Jeśli jesteś w kryzysie pamiętaj, czekają na Ciebie osoby gotowe Ci pomóc. W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi, aby nieść pomoc. Ważne, aby nie pozostawać z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym z priorytetów służby.

Na terenie powiatu oświęcimskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu realizuje program pn. „Pokonajmy kryzys”, wspierający osoby znajdujące się w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli chcesz otrzymać fachowe wsparcie skontaktuj się telefonicznie z pracownikami biura projektu „Pokonajmy kryzys” pod numer telefonu 33 843 70 58 lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres E-mail: pcpr.pk@gmail.com. Następnie pracownik umówi Cię na spotkanie ze specjalistą, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji. Biuro projektu znajduje się w Oświęcimiu przy ulicy Bema 4. Jest czynne w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7: 00 do 15: 00, we wtorek od 7: 00 do 16: 00, w piątek od 7: 00 do 14:00.

(KWP w Krakowie / mw)