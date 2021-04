Mężczyzna chciał skoczyć z trzeciego piętra - uratowali go policjanci Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który stał na parapecie okna na trzecim piętrze, chcąc popełnić samobójstwo. Na miejscu błyskawicznie zjawili się policjanci, którym udało się zlokalizować mieszkanie desperata. Liczyły się sekundy, bo mężczyzna w każdej chwili mógł skoczyć. Starszy posterunkowy Tomasz Leśniak wykorzystał chwilę nieuwagi mężczyzny i dynamicznym ruchem złapał go za rękę, wciągając do środka mieszkania.

Starszy posterunkowy Tomasz Leśniak z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz dzielnicowa sierżant sztabowy Agnieszka Chmielewska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu w sobotę, 17.04.br., pełnili wspólnie służbę na terenie Międzyrzecza. W godzinach popołudniowych zostali zadysponowani przez dyżurnego jednostki do mężczyzny, który stał na parapecie okna na trzecim piętrze krzycząc, że skoczy. Mundurowi szybko ustalili w którym mieszkaniu znajduje się mężczyzna i podjęli decyzję, aby sierżant sztabowy Agnieszka Chmielewska pozostała na dole, gdzie namawiała go do zejścia z parapetu i wejścia do środka. Wszystko po to, aby już będąc bezpiecznym wspólnie mógł porozmawiać z policjantami i rozwiązać problemy. W tym czasie starszy posterunkowy Tomasz Leśniak wszedł do mieszkania, gdzie znajdował się desperat. Po wejściu zauważył mężczyznę, który na jego widok złapał się mocno za framugę okna twierdząc że skoczy. Liczyły się ułamki sekund, policjant bez wahania wykorzystał moment, w którym desperat wyjrzał na zewnątrz i złapał go za rękę, a następnie dynamicznym ruchem wciągnął do mieszkania. Mężczyzna jednak nie odpuszczał i zaczął się wyrywać policjantowi, krzycząc że chce ze sobą skończyć. Funkcjonariusz zmuszony był do założenia desperatowi kajdanek, które ostatecznie uspokoiły mężczyznę. Po chwili w mieszkaniu zjawiła się sierżant sztabowy Agnieszka Chmielewska wraz z będącymi ma miejscu ratownikami medycznymi, którzy podjęli decyzję o poddaniu mężczyzny niezbędnym badaniom.

(KWP w Gorzowie / mw)