Policjanci w ostatniej chwili uratowali 46-letniego mężczyznę Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Błyskawiczna interwencja policjantów z komisariatu przy ul. Platynowej uratowała życie 46-latka, która targnął się na własne życie. Funkcjonariusze w ostatniej chwili oswobodzili mężczyznę z liny zawieszonej pod dachem, po czym przystąpili do reanimacji gdańszczanina, przywracając mu funkcje życiowe. Uratowany 46-latek został przewieziony do szpitala, jest bezpieczny i znajduje się pod fachową opieką medyczną.

Szybka reakcja na zgłoszenie jest ważna za każdym razem, gdy człowiek potrzebuje pomocy. Jednak bywają takie interwencje, gdy na szali w walce z czasem jest ludzkie życie. Tak było w przypadku 46-latka z Gdańska. Oficer dyżurny w piątek rano (16 kwietnia br.) odebrał zgłoszenie o tym, że gdańszczanin wyszedł z domu, by odebrać sobie życie. Na miejsce zdarzenia natychmiast pojechali policjanci z Komisariatu przy ul. Platynowej. Sierżant sztabowy Jacek Zdrojewski i sierżant sztabowy Michał Fryszka zajęli się sprawdzeniem pomieszczenia gospodarczego należących do 46-latka. Wewnątrz znaleźli mężczyznę, który wisiał na linie. Funkcjonariusze podbiegli do niego i jeden z nich chwytając za nogi, uniósł mężczyznę, a drugi funkcjonariusz oswobodził go z wiszącej liny. Gdańszczanin był nieprzytomny, bez oddechu i tętna. Jeden z policjantów przystąpił natychmiast do reanimacji, drugi wezwała karetkę. Intensywna reanimacja, prowadzona przez kilka minut do czasu przyjazdu karetki, doprowadziła do przywrócenia u mężczyzny czynności życiowych. 46-latek został zabrany do szpitala i przebywa pod opieką medyczną.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, że twoja znajoma, znajomy jest smutny, przygnębiony to zapytaj, jak możesz im pomóc, udziel jej praktycznej pomocy, uczul jej bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

(KWP w Gdańsku / kp)