Zatrzymane trzy osoby odpowiedzą za wyłudzanie kredytów Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o wyłudzanie kredytów z banków na kwotę blisko 200 tys. złotych. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty oszustw. 27-latek i 49-latka podpisywać będą listę osób dozorowanych a także mają zakaz opuszczania kraju, zaś wobec 33-letniego mężczyzny sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Za te przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zatrzymali w zeszłym tygodniu 27 i 33-latka oraz 49-letnią kobietę, których podejrzewali o oszustwa związane z wyłudzeniami kredytów.

Pracując nad sprawami oszustw funkcjonariusze ustalili, że sprawcy od grudnia ubiegłego roku używając nieprawdziwych danych osobowych zakładali przez Internet rachunki bankowe, na które następnie wpływały środki finansowe z wyłudzonych kredytów. Podejrzani wyłudzili blisko 200 tys. złotych. Zatrzymani mieszkańcy Gdańska oraz mieszkanka powiatu tczewskiego trafili do policyjnego aresztu. Dodatkowo podczas zatrzymania 33-latka funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli w jego mieszkaniu narkotyki. Badanie testerem znalezionych substancji wykazało, że jest to marihuana. Do sprawy zabezpieczono również markowe telefony komórkowe, karty SIM, pieniądze, sprzęt komputerowy, fałszywą dokumentację oraz dokumenty tożsamości wykorzystywane do przestępstw.

27-latek i 49-latka zostali doprowadzeni do tczewskiej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw, za co prokurator zastosował wobec nich policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Dzień później zatrzymany 33-latek z Gdańska również usłyszał zarzuty oszustw, a sąd zadecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

Za oszustwo zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)