Podinspektor Tomasz Gil podziękował mieszkańcowi za obywatelską postawę Data publikacji 19.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie podinspektor Tomasz Gil podziękował za obywatelską postawę mieszkańcowi powiatu lubelskiego. Mężczyzna będąc świadkiem niebezpiecznej jazdy pijanego kierowcy odpowiednio zareagował i przyczynił się do zatrzymania 45-latka. Kierowca volkswagena doprowadził do trzech kolizji, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany listem gończym.

Do zdarzenia doszło tydzień temu w Lublinie. Jeden ze świadków zadzwonił na numer alarmowy informując o kierowcy volkswagena golfa, który najprawdopodobniej jest pijany. Świadek zdarzenie postanowił jechać za nim i informować policjantów o kierunku jazdy. Na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z alei Solidarności kierujący golfem doprowadził do kolizji z toyotą. Nawet się nie zatrzymał i skierował się w kierunku centrum miasta a następnie w kierunku Elizówki.

Tam doszło do próby zatrzymania kierującego przez najbliższy patrol. Kierowca golfa zlekceważył jednak wydawane mu sygnały i z impetem wjechał w bok radiowozu. Jeden z funkcjonariuszy doznał obrażeń od otwartych drzwi radiowozu, drugi z policjantów wypadł z auta. Obaj pomimo obrażeń wsiedli do radiowozu i kontynuowali pościg.

W miejscowości Rudnik sprawca porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo. Do zatrzymania doszło na polu uprawnym. W pewnej chwili mężczyzna skierował się w kierunku funkcjonariuszy. Był agresywny i nie wykonywał poleceń, wtedy jeden z policjantów wykorzystał broń palną i oddał jeden strzał ostrzegawczy. Dopiero to ostudziło zapędy agresywnego 45-latka, który położył się na ziemi.

Sprawcą okazał się 45-latek z powiatu lubelskiego, który okazał się być poszukiwany listem gończym do odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za przestępstwo bójki i pobicia. W chwili zatrzymania miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że ma czynne zakazy prowadzenia pojazdów. Jak się okazało tego dnia spowodował łącznie 3 kolizje drogowe. Teraz poza zarzutami za jazdę w stanie nietrzeźwości i pomimo zakazu będzie odpowiadał za czynną napaść na policjantów, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Podinspektor Tomasz Gil pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie postanowił wyróżnić postawę świadka, który przyczynił się do zatrzymania niebezpiecznego przestępcy. Mieszkaniec powiatu lubelskiego zareagował na groźną jazdę kierowcy golfa, powiadomił dyżurnego i cały czas przekazywał funkcjonariuszom cenne informacje na temat kierunku przemieszczania się 45-latka.

Komendant wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji dziękując za obywatelską postawę wręczyli mieszkańcowi powiatu lubelskiego list gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek.

(KWP w Lublinie/ mw)