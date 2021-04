Wirtualne spotkanie Komendanta Głównego Policji z Sekretarzem Generalnym Interpolu Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łącząc się w poniedziałek za pośrednictwem systemu telekonferencyjnego Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Jürgen Stock Sekretarz Generalny Interpolu dyskutowali o najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracy polskiej Policji z Interpolem. W swoim twitterowym wpisie, już po zakończeniu spotkania, Sekretarz Generalny Interpolu określił rozmowę jako „bardzo konstruktywną”, przyznał także, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Interpolu w walce ze zorganizowaną przestępczością międzynarodową.

Pandemiczny obraz rzeczywistości zweryfikował plany dotyczące organizacji wielu międzynarodowych przedsięwzięć. Z powodu ustanowionych zabezpieczeń sanitarnych tak ważne wydarzenia jak kolejna Europejska Konferencja Regionalna Interpolu oraz sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu musiały zostać odwołane. Mimo szeregu ograniczeń Interpol aktywnie promuje wirtualne formuły spotkań, utrzymując kontakt i współpracując z krajami członkowskimi zarówno w zakresie realizacji swoich statutowych celów, jak i odpowiadając na wyzwania wynikające z potrzeby chwili.

Podczas wczorajszej rozmowy, 19.04.2021 r., mającej zasadniczo kurtuazyjny charakter Komendant Główny Policji i Sekretarz Generalny Interpolu rozmawiali na temat specyfiki działań organów ścigania w stanie pandemii, wyzwaniach stojących zarówno przed polską Policją jak i Interpolem oraz perspektywach poszerzenia dalszej współpracy.

Sekretarz Stock przyznał, że polska Policja jest jednym z najważniejszych partnerów Interpolu wspierających jego działaniach na rzecz globalnego bezpieczeństwa. Od lat jako kraj pozostajemy jednym z największych kontrybutorów baz danych Interpolu, co oznacza, że polscy funkcjonariusze w swojej codziennej służbie wykazują się czujnością na międzynarodowe aspekty zjawisk przestępczych, sprawnie dokonując zarówno sprawdzeń w bazach danych Interpolu, jak i dostarczając do nich dane. Warto podkreślić, że już teraz polscy Policjanci mają dostęp do niebieskich not Interpolu, co jest istotne w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Wdrożenie kolejnych funkcjonalności rozwijających międzynarodową współpracę polskiej Policji jest przedmiotem trwających obecnie prac.

Jak się okazuje, ciągle żywe pozostają w pamięci uczestników wspomnienia niezwykłego wydarzenia, jakim była organizowana w Katowicach 46. Europejska Konferencja Regionalna INTERPOLU. Obaj rozmówcy z sentymentem odnieśli się do wyjątkowej atmosfery katowickiej Konferencji zgodnie przyznając, że stanowiła ona modelowe połączenie ducha polskiej gościnności oraz profesjonalnej organizacji.

Sekretarz Generalny Interpolu na zakończenie rozmowy wyraził nadzieję na przyjazd do naszego kraju oraz osobiste spotkanie z szefem polskiej Policji. Uczestnicy wczorajszego spotkania zapewnili o wzajemnym wsparciu oraz woli umacniania dalszej współpracy.

(BMWP KGP/ mw)