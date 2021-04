Seniorze, obejrzyj film pt.: „Oszustwo na wypadek” i ...NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapraszamy do obejrzenia kolejnego już odcinka z cyklu „Nie daj się oszukać”, w którym wystąpili mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie wraz z jej włodarzem. „Oszustwo na wypadek” to historia seniorki, do której zadzwoniła oszustka podająca się za jej wnuczkę. Kobieta, pod legendą potrącenia na przejściu dla pieszych ciężarnej, wyłudziła od seniorki 10.000 złotych.

W trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Jawora oraz całego powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaworze oraz gminami: Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie stworzyła cykl filmów prewencyjnych pt. : „Nie daj się oszukać” dedykowany właśnie seniorom.

W każdym z sześciu filmów wystąpili mieszkańcy danej gminy oraz ich włodarze, którzy w ten sposób włączyli się w działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie zachowań, jakie mogą je uchronić przed niebezpieczeństwem. Każdy film przedstawia konkretny sposób, w jaki oszuści działają, by wyłudzić od seniorów pieniądze. Każdy film stanowi także apel z prośbą o rozwagę, by zastanowić się komu przekazujemy swoje oszczędności, kim jest osoba po drugiej stronie telefonu, czy stojąca za drzwiami, której przecież nie widzimy i nie znamy. To również refleksja nad łatwowiernością naszych seniorów, która współcześnie może być bardzo niebezpieczna.

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka pt. : „Oszustwo na wypadek.”, w którym wystąpili tym razem mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie wraz z Panią Wójt – Elżbietą Jedlecką.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Jaworze

Opis filmu: film o seniorach Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.02 MB)