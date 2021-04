Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzieże i włamania Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku pracy operacyjnej oławskich funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego zatrzymano dwóch mężczyzn, podejrzanych o kilka włamań i kradzieży do kontenerów budowlanych i domu w budowie. Łupem sprawców padł różnego rodzaju sprzęt budowlany, elektronarzędzia i dwa motocykle, o łącznej wartości 163 tys. złotych. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Podejrzanym, za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Policjanci wydziału kryminalnego oławskiej komendy, w wyniku działań operacyjnych ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 41 lat, podejrzanych o włamania i kradzież sprzętu budowlanego oraz dwóch motocykli.

Funkcjonariusze ustalili, że podejrzani w drugiej dekadzie marca br. w jednej z miejscowości gminy Oława, ukradli m. in. agregat prądotwórczy, kilkadziesiąt sztuk zacisków szalunkowych, płyty szalunkowe i inne materiały budowlane. W tym samym okresie, w innej miejscowości gminy Oława sprawcy włamali się do garażu, z którego przywłaszczyli dwa motocykle. Na początku stycznia br. ci sami mężczyźni włamali się do garażu mieszkańca Oławy, z którego zabrali kilka silników spalinowych, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe i inne elektronarzędzia. Swoją działalność przestępczą kontynuowali również na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Podejrzani włamali się do dwóch kontenerów budowlanych, skąd ukradli niwelatory, łaty niwelacyjne, uprzęże do pracy na wysokości, szlifierki kątowe, zaczepy do podnoszenia szalunków i inny sprzęt.

W trakcie czynności procesowych z udziałem podejrzanych, przedstawiono im zarzuty kradzieży i włamań, do których obaj się przyznali. W sumie straty związane z ich przestępczą działalnością wyceniono na 163 tys. złotych. Policjantom udało się odzyskać część skradzionego mienia, który powróci do właścicieli.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Aktualnie policjanci wykonują czynności mające na celu sprawdzenie, czy nie doszło do innych działań przestępczych z udziałem podejrzanych. Sprawcom grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)