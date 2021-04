Zdobył zaufanie starszej kobiety, wprowadził się do niej i ją okradał Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Suchanina zatrzymali 50-latka, który najpierw zdobył zaufanie 75-letniej gdańszczanki, a następnie wprowadził się do jej domu i regularnie ją okradał. Kiedy w tej sprawie zainterweniowała zaniepokojona 39-letnia córka starszej kobiety, podejrzany zaatakował ją i zaczął jej grozić. Mężczyzna usłyszał zarzuty karne za te przestępstwa. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. 50-latkowi grozi teraz do kilku lat więzienia.

W minionym tygodniu policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej podjęli interwencję w jednym z domów w dzielnicy Suchaniano, po tym, jak otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zaatakować 39-letnią kobietę. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 50-letni mężczyzna rzucił się na 39-latkę i zaczął jej grozić śmiercią, gdy ta zarzuciła mu, że uwiódł jej 75-letnią matkę, aby wykorzystywać ją finansowo. Funkcjonariusze zatrzymali 50-latka i doprowadzili do policyjnego aresztu. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna był pod wpływem 2,5 promila alkoholu.

W trakcie pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że podejrzany poznał 75-latkę w 2019 roku. Po tym, jak zdobywał jej zaufanie, w czerwcu 2020 roku wprowadził się do starszej kobiety i regularnie ją okradał, zabierając jej oszczędności w kwocie nie mniejszej niż 10 tys. złotych. Dodatkowo u mężczyzny w plecaku znaleziono biżuterię oraz monety kolekcjonerskie warte ponad 1 tysiąc złotych, należące do 75-letniej pokrzywdzonej, które 50-latek miał zamiar ukraść. Zabezpieczone przez policjantów dowody oraz zebrane informacje pozwoliły śledczym na przedstawienie podejrzanemu czterech zarzutów, które dotyczyły między innymi kradzieży, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna nie ma na swoim koncie znacznie więcej przestępstw. Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji na Suchaninie, prokurator zastosował wobec 50-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, a także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych kobiet. Mężczyźnie za kradzieże, groźby karalne, a także spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu grozi teraz kilka lat więzienia.

Apelujemy o to, aby w kontaktach z nowo poznanymi ludźmi, także w sieci, zachowywać szczególną ostrożność. Należy zachować czujność, gdy poznana osoba wspomina o pieniądzach, prosi o wsparcie lub pożyczkę. Schemat działania oszustów jest zawsze podobny. Na swoje ofiary wybierają głównie starsze, samotne osoby, które szukają bratniej duszy lub miłości przeważnie na portalach społecznościach i randkowych. Sprawca otacza swoją ofiarę czułością, romantyzmem, wrażliwością. Wszystko po to, by zdobyć zaufanie. Potem przestępca podaje rzekome szczegóły ze swojego życia, przedstawia wzruszające i wyrafinowane historie, żeby wyciągnąć pieniądze. Bywa, że zakochane, nieświadome podstępu kobiety przekazują znajomemu, także wirtualnemu, oszczędności życia, a nawet zaciągają kredyty. Kiedy oszust dostanie satysfakcjonująca go kwotę, nagle znika bez śladu.

Oszuści najczęściej posiadają kilka fałszywych profili na portalach społecznościach czy randkowych. Zamieszczają fałszywe zdjęcia profilowe, zdjęcia domów czy informacje o sobie. Wszystko po to, by uśpić czujność ofiary. Sprawcy tego typu przestępstw wymyślają coraz to nowsze sposoby wyłudzenia pieniędzy.

Pamiętajmy, aby nie ulegać chwilowemu zauroczeniu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom. O próbie wyłudzenia pieniędzy należy jak najszybciej zawiadomić Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Gdańsku / kp)