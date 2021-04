Policjanci z KPP w Chojnicach nominowani do tytułu Osobowość Roku 2020 Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Czersku: sierż. szt. Marek Rydzkowski i obecnie pełniący służbę w chojnickiej komendzie Policji sierż. szt. Dawid Czapiewski, otrzymali nominację Kapituły Redakcji ,,Dziennik Bałtycki” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest głosami mieszkańców regionu.

Tytuły Osobowość Roku przyznawane są w pięciu kategoriach. Celem akcji jest docenienie osób, które w minionym roku, bardzo trudnym dla nas wszystkich, wyróżniły się działalnością pełną pasji i zaangażowania i chęci pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią i rozwoju regionu. Do takiego tytułu zostali nominowani policjanci podlegający Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach.

Policjanci 6 stycznia 2020 roku pełnili służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Komisariatu Policji w Czersku; sierż. szt. Marek Rydzkowski służy w Policji od 13 lat, natomiast sierż. szt. Dawid Czapiewski 7 lat.

Tragicznej nocy skierowani zostali na interwencję w Chojnicach, a po jej zakończeniu mieli właśnie jechać do Czerska, gdy uzyskali informację od dyżurnego, o tym, że w budynku hospicjum w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej wybuchł pożar. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce jako pierwsi i niezwłocznie podjęli czynności ratunkowe. Nie mogąc otworzyć zamkniętych drzwi, wybili szybę, żeby przynajmniej umożliwić wentylację pomieszczeń, w wyniku czego sierż.szt. Marek Rydzkowski odniósł obrażenia dłoni. Następnie przez otwarte okno kolejno wynosili chorych, którzy nie byli w stanie sami się ewakuować. Kiedy budynek został otwarty, pomimo silnego zadymienia, wspomagali strażaków w akcji ratowniczej, wskutek czego sierż.szt. Dawid Czapiewski z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafił do szpitala. W międzyczasie, nie dbając o własne zdrowie, starali się udzielać pomocy ofiarom pożaru i policyjnym radiowozem przewozili pensjonariuszy do pobliskiego szpitala.

Dla czerskiej i chojnickiej jednostki Policji to ogromne wyróżnienie, że wśród wielu wyróżnionych osobowości znaleźli się nasi policjanci. Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się 14 kwietnia br. i będzie trwało do 25 maja 2021 roku, do godziny 21:00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 31 maja i potrwa 8 czerwca br. Szczegóły głosowania dotyczące nominowanych policjantów, można znaleźć pod linkiem: Wybieramy Osobowości Roku 2020 w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. Głosowanie rozpoczęte!

(KWP w Gdańsku/ mw)