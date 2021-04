Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wspólne bezpieczeństwo sanitarne w stanie epidemii Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja nie ustanawia prawa jest natomiast powołana do reagowania na brak przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym także wprowadzonych przez rząd obostrzeń sanitarnych. To nasz ustawowy obowiązek. W walce o powrót do stanu przed epidemią wspieramy służby sanitarne i przede wszystkim medyków, którym za ten heroiczny trud dziękujemy ! Od początku stanu pandemii ,na terenie województwa łódzkiego, w konsekwencji zarażenia wirusem Covid-19 zmarło 4014 osób a zakażonych zostało 165 354, w tym ponad 700 ostatniej doby.

Skala zachorowań niestety jest nadal duża co mimo zmęczenia wymaga od wszystkich wspólnej odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Przestrzeganie obostrzeń i szczepienia to aktualnie jedyny sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, opanowanie sytuacji i powrót do normalności.

Od ponad roku kontrolujemy przestrzeganie wprowadzonych dla bezpieczeństwa sanitarnego zakazów i nakazów. Reagujemy na zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców, prowadzimy także działania z własnej inicjatywy. Niestety nadal nie wszyscy poważnie i odpowiedzialnie podchodzą do zagrożenia.

Przypominamy, że dla zwiększenia dystansu i bezpieczeństwa sanitarnego ustanowiony został zakaz działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych , siłowni, klubów i centrów fitness, usług hotelarskich , sal zabaw dla dzieci. Nie wolno organizować zgromadzeń i imprez / wyjątki określone w rozporządzeniu/ .

Pamiętajmy, że próbując obejść przepisy narażamy przede wszystkim zdrowie i życie swoje oraz innych. To cena zdecydowanie wyższa niż grzywna jaką zapłacimy.

Apelujemy także do opiekunów dzieci, aby mieli na uwadze istniejącą sytuację epidemiologiczną i występujące zagrożenie. Pamiętajmy, iż ryzyko zakażenia koronawirusem jest większe w zamkniętych pomieszczeniach. Rozsądniej jest zaplanować dzieciom zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu i ograniczyć możliwość zarażenia. Do szpitali trafiają pacjenci w coraz młodszym wieku.

Bezpieczeństwo sanitarne jest teraz priorytetem. Wszystko po to aby wrócić do normalnego funkcjonowania czego sobie i mieszkańcom naszego województwa życzymy.