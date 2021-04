Najpierw poprosił pogotowie oraz policję o pomoc, a później znieważył i uderzył interweniujących funkcjonariuszy Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 46-latek najpierw prosił o pomoc policjantów oraz służby medyczne, a następnie znieważył i uderzył interweniujących funkcjonariuszy. Podczas próby jego legitymowania nie wykonywał poleceń policjantów i był agresywny wobec interweniujących służb. Mężczyzna został zatrzymany. Każdy, kto podnosi rękę na policjanta lub innego funkcjonariusza musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Za tego typu czyny podejrzewanemu grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy pełniący służbę na terenie powiatu lubańskiego zostali skierowani na interwencję, gdzie według zgłoszenia mężczyzna potrzebuje pomocy. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali osobę zgłaszającą oraz zespół ratownictwa medycznego, podejmujący próbę udzielenia pomocy leżącemu na ziemi mężczyźnie. Zgłaszający oświadczył, iż to leżący na ziemi nieznajomy prosił go o wezwanie Policji oraz pogotowia

Mężczyzna wyjątkowo agresywnie nastawiony do policjantów oraz ratowników medycznych nie reagował na polecenia zachowania zgodnego z prawem. Podczas interwencji 46-latek uderzył legitymującego go funkcjonariusza, a następnie kopnął policjanta i ratownika medycznego, przy czym kierował do nich słowa niecenzuralne.

Policjanci w związku z takim zachowaniem agresora oraz brakiem jego reakcji na wezwania do zachowania zgodnego z prawem, podjęli decyzję o jego zatrzymaniu. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie i okazało się, że miał blisko 2 promile. Został przewieziony na badania do szpitala, gdzie stwierdzono brak przeciwwskazań od pobytu w policyjnym areszcie.

46-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego został już przesłuchany i usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, do którego się przyznał. Nie ma zgody na takie zachowania. Każdy, kto podnosi rękę na policjanta lub innego funkcjonariusza musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Za takie zachowanie mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)