Policjant z zamojskiej komendy nominowany do tytułu „Osobowość Roku 2020” Data publikacji 20.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z zamojskiej komendy starszy aspirant Marek Pawlak otrzymał nominację do tytułu Osobowość Roku 2020. Kapituła Redakcji „Kuriera Lubelskiego” nominowała policjanta do nagrody w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Starszy aspirant Marek Pawlak, na co dzień pełniący służbę ze swoim czworonożnym partnerem, w czerwcu ubiegłego roku stał się bohaterem miasta. Z zadymionego mieszkania narażając własne życie wyniósł leżącego na łóżku człowieka.

Tytuł „Osobowość Roku 2020” przyznawany jest w pięciu kategoriach. Kapituła Redakcji „Kuriera Lubelskiego” nominowała starszego aspiranta Marka Pawlaka w kategorii działalność społeczną i charytatywną. Doceniając przy tym wkład policjanta w życie lokalnej społeczności, ofiarność oraz poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

W czerwcu ubiegłego roku starszy aspirant Marek Pawlak narażając swoje życie w czasie pożaru mieszkania w kamienicy na Starym Mieście, z zadymionego pomieszczenia wydostał leżącego na łóżku mężczyznę. Ewakuowany 56-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Do szpitala z problemami oddechowymi został przewieziony również nasz policjant. Starszy aspirant Marek Pawlak wykazał się niezwykłą odwagą, bez wahania ruszył ratować to co najcenniejsze – ludzkie życie.

Podziękowania za odwagę i ofiarność płynęły do policjanta nie tylko ze strony lokalnej społeczności. Podziękowania starszy aspirant Marek Pawlak otrzymał również od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, który docenił jego gotowość do najwyższych poświęceń podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Głosowanie w plebiscycie potrwa do 26 maja 2021 roku, do godziny 20.30. Szczegóły, można znaleźć pod linkiem: Wybieramy Osobowości Roku 2020 w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. Głosowanie rozpoczęte!

(KWP w Lublinie / mw)