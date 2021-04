Uprowadził i pobił z... zazdrości Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który uprowadził mieszkankę powiatu tarnogórskiego. Powodem desperackiego kroku 34-latka była zazdrość o byłą partnerkę. Agresor został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do tarnogórskiej jednostki Policji zgłosiła się 26-latka, która zawiadomiła policjantów, że kilka godzin wcześniej została porwana przez byłego chłopka. Jak ustalili policjanci, mieszkanka powiatu tarnogórskiego została uprowadzona z własnej posesji. Agresor zaatakował kobietę i siłą wciągnął do auta, a także straszył ją i bił. W końcu mężczyzna puścił kobietę. Odwiózł 26-latkę do miejsca zamieszkania, jakby nic się nie stało. Tarnogórscy policjanci natychmiast ustalili miejsce pobytu sprawcy i go zatrzymali. 34-latek tłumaczył policjantom, że powodem takiego zachowania była zazdrość i nie miał zamiaru zrobić krzywdy swojej byłej dziewczynie.

Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego usłyszał zarzuty zmuszania do określonego zachowania przy użyciu siły oraz pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem kobiety. Sąd zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi mu do 5 lat więzienia. W przypadku 34-latka kara może zostać zwiększona o połowę, ponieważ mężczyzna zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

(KWP w Katowicach / kp)