Policjanci zatrzymali trzech obcokrajowców za kradzieże Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali trzech obywateli Białorusi podejrzanych o włamania i kradzieże. Złodzieje rozcinali plandeki w naczepach tirów, a następnie zabierali z nich wartościowe przedmioty. Ich łupem padły między innymi ubrania, kosmetyki, suplementy diety, alkohol oraz rzeźby. Policjanci odzyskali skradziony towar o wartości ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, kradzieży i niszczenia mienia. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podlascy policjanci, zatrzymali trzech obywateli Białorusi podejrzanych o kradzieże i kradzieże z włamaniami. Jeden z nich wpadł w ręce policjantów na gorącym uczynku. 59-latka zatrzymali policjanci z Posterunku Policji w Janowie w nocy z 16 na 17 kwietnia na terenie gminy Korycin. Mężczyzna jechał volkswagenem, w którym znaleziono przedmioty mogące służyć do włamania. Jak ustalili wcześniej sokólscy śledczy, to właśnie tym pojazdem poruszali się podejrzani o szereg włamań do naczep tirów. Kolejnych dwóch podejrzanych o udział w przestępczym procederze, zatrzymali policjanci z Komendy Miejskiej w Białymstoku zaledwie kilka godzin później w jednym z białostockich mieszkań. Okazali się nimi również obywatele Białorusi w wieku 41 i 47 lat.

Do przestępstw dochodziło w pierwszej połowie kwietnia w województwie podlaskim. Złodzieje, wykorzystując sen kierowców albo ich nieobecność przecinali plandeki naczep pojazdów ciężarowych, a następnie zabierali z nich wartościowe przedmioty. Łupem złodziei padły między innymi ubrania, kosmetyki, suplementy diety, alkohol oraz rzeźby. Podczas przeszukań mieszkań zatrzymanych mężczyzn, policjanci odzyskali skradzione przedmioty o wartości ponad 50 tysięcy złotych.

Obywatele Białorusi usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, kradzieży, usiłowania kradzieży oraz niszczenia mienia. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)