Zdecydowana reakcja Policji na nielegalne zgromadzenie Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zdecydowanie zareagowali na nielegalne zgromadzenie kibiców na Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. We wtorek wieczorem około 60 kibiców chorzowskiej drużyny zebrało się na placu przed rudzkim magistratem, aby świętować kolejną rocznicę powstania ich klubu. Zdecydowana reakcja Policji szybko zakończyła to zgromadzenie.

Od kilku dni wiadomo było, że kibice chorzowskiej drużyny piłkarskiej będą chcieli uczcić kolejną rocznicę powstania ich klubu. Śląscy policjanci byli na to przygotowani, zabezpieczali teren wokół siedziby chorzowskiego klubu, ale wzmogli też czujność w innych śląskich miastach. W związku z tym kibice postanowili zmienić lokalizację i zorganizować to zgromadzenie na placu przed rudzkim magistratem. Po dwudziestej na placu pojawiło się około 60 osób, które odpaliły race, jednak zdecydowana reakcja policjantów z Rudy Śląskiej wspomaganych przez mundurowych z katowickiego Oddziału Prewencji przerwała ich zgromadzenie. Stróże prawa wylegitymowali 23 osoby, sporządzili 13 wniosków do sądu i nałożyli 4 mandaty karne za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Policjanci z rudzkiej komendy prowadzą już czynności wyjaśniające w związku t tym nielegalnym zgromadzeniem i zakłócaniem porządku.

(KWP w Katowicach / mw)