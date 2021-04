Oszust, który podawał się za policjanta skazany na dwa lata pozbawienia wolności Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna praca Policji i Prokuratury doprowadziła do szybkiego zatrzymania przestępcy, który oszukiwał ludzi metodą „na policjanta”. Wyłudził od poszkodowanych łącznie 100 tysięcy złotych. Został skazany na 2 lata więzienia. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.

W maju 2020 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymali na gorącym uczynku 54-letniego mężczyznę, który próbował oszukać kobietę metodą „na policjanta CBŚP”. Mieszkanka Nowej Soli wykazała się dużym sprytem, powiadamiając Policję, a jednocześnie nie przerywając dialogu telefonicznego z przestępcą. Dzięki temu udało się jej uniknąć straty 40 tysięcy złotych. 54-latek decyzją Sądu trafił wtedy na 3 miesiące do aresztu. W październiku 2020 roku prokurator wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze skierował do Sądu Rejonowego w Nowej Soli akt oskarżenia przeciwko oszustowi. Usłyszał zarzut dokonania trzech oraz usiłowania dwóch kolejnych oszustw "na policjanta".

Przypomnijmy zdarzenie z 21 maja 2020 roku: 58-letnia kobieta powiadomiła telefonicznie, że na jej numer telefonu stacjonarnego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz CBŚP i powiedział, że grupa hakerów planuje z jej rachunku bankowego ukraść pieniądze oraz że jej konto jest już pod obserwacją policjantów. W trakcie rozmowy oszust nakazał nowosolance, aby nie rozłączając połączenia, wybrała numer telefonu na Policję i potwierdziła wiarygodność prowadzonej akcji. Kobieta postępowała zgodnie z instruktażem. Poprzez licznie komunikaty prasowe oraz prowadzoną kampanię „Seniora nie oszukasz” mieszkance Nowej Soli cała ta sytuacja wydała się podejrzana. Wiedziała, że coś jest nie tak z uwagi na to, że została zobligowana do przekazania pieniędzy w „szarej kopercie” i wrzucenia jej do kosza na śmieci w pobliskim parku. Wykorzystując dobry moment nieuwagi swojego rozmówcy – fałszywego policjanta, powiadomiła o wszystkim nowosolską Policję. Kryminalni natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania, aby ustalić i zatrzymać oszusta. Niespełna po godzinie sprawca był już w rękach właściwych stróżów prawa. Zatrzymany 54-latek został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Dzięki czujności jednej z ofiar i pracowników banku, którzy zawiadomili Policję, mężczyzna został zatrzymany podczas przekazywania mu pieniędzy. Łącznie wykorzystując łatwowierność pokrzywdzonych, 54-latek oszukał ich na kwotę 100 tysięcy zł oraz usiłował odebrać od innych pokrzywdzonych 46 tysięcy zł i biżuterię wartości około tysiąca złotych. Sąd Rejonowy w Nowej Soli podzielił zdanie Prokuratury i wyrokiem z 18 grudnia 2020 roku skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności i orzekł obowiązek naprawienia szkody. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. O sprawie pisaliśmy tutaj: Fałszywy policjant CBŚP zdemaskowany przez tych prawdziwych.

Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy. Nie informujemy o szczegółach prowadzonych przez nas spraw. Jeżeli, ktoś otrzyma telefon od osoby podającej się za policjanta, która próbuje namówić nas do przekazania oszczędności, to może być pewny, że to oszustwo!

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Policja nigdy nie prosi o pieniądze!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)