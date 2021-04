Pomagamy….bo możemy! Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy w Rawie i z komisariatu w Białej Rawskiej przyłączają się do walki z chorobą 8-letniej Angeliki Kocik. Liczy się każda pomoc, zachęcamy do brania udziału w licytacjach, przekazywania 1% podatku, zbierania nakrętek i przekazywania na rzecz Andzi.

Kilka tygodni temu jedna z funkcjonariuszek Policji na portalu społecznościowym zauważyła grupę wspierającą chorą 8-latkę, Angelikę Kocik mieszkankę powiatu rawskiego. Dziewczynka zmaga się z glejakiem, który wywołuje niedowidzenie. Narodził się pomysł aby dołączyć do pomocy i zacząć od zbierania nakrętek. Wszyscy bardzo chętnie włączyli się do wspólnej akcji. Z dnia na dzień w komendzie przybywało worków zapełnionych plastikowymi nakrętkami. Do zbiórki zaangażowane były całe rodziny policjantów i pracowników. 20 kwietnia 2021 roku, oficjalnie przekazaliśmy rodzicom Angeliki zebranych do tej pory, kilka worków, 80 kg nakrętek, które zostaną ,,zamienione” na pieniądze. Mundurowi jednak nie poprzestali tylko na korkach postanowili dalej pomagać. Biorą udział w organizowanych licytacjach na rzecz Andzi, lub przekazują swój 1% podatku. Funkcjonariusze i pracownicy zorganizowali również na terenach komend zbiórkę pieniężną. Nakrętki oczywiście nadal zbieramy.

Wszystkich chętnych do wsparcia uśmiechniętej i radosnej 8-letniej mieszkanki Białej Rawskiej gorąco zachęcamy. Kiedy miała 2 latka zdiagnozowano u niej glejaki na nerwach wzrokowych, które wywoływały niedowidzenie i zez. Andzia przeszła roczną chemioterapię, by nie stracić wzroku. Guzy przestały rosnąć, ale nie zniknęły. Po kilku latach niestety choroba brutalnie wróciła. Glejaki zaczęły zabierać wzrok 8-latki. Znów skomplikowane leczenie, chemioterapia, ale to nadal za mało, by pokonać tak bezwzględną chorobę. Po wielu konsultacjach medycznych pojawiło się światełko w tunelu, dziewczynka została zakwalifikowana do leczenia protonowego w USA, na które potrzeba mnóstwo pieniędzy. Nie ma na co czekać, wspólnie możemy więcej aby pomóc i uratować Andzię.

Wszystkie zebrane środki przeznaczone będą na leczenie Angeliki.

Link do zbiórki: https://siepomaga.pl/angelika-kocik

Grupa na Facebooku do której każdy może dołączyć: Licytacje dla Andzi Kocik z Białej Rawskiej

Przekaż swój 1% podatku, KRS : 0000 165702 cel szczegółowy: Kocik Angelika

Pamiętaj, każda pomoc się liczy, bo razem możemy więcej!

(KWP w Łodzi / mw)