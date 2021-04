Zatrzymani za "nigeryjskie oszustwa" Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zatrzymali podejrzanych o "oszustwa nigeryjskie". W jednym z nich mieszkanka Podlasia straciła ponad 100 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię "inżyniera", którego statek uległ awarii na Oceanie Indyjskim. Przestępca za pomocą komunikatora zdobył zaufanie kobiety, która przelała pieniądze na wskazane konta. Myślała, że w ten sposób bezinteresownie pomaga mu w przesłaniu wartościowej paczki do Polski. Jednak to nie jedyna pokrzywdzona, która padła ofiarą szajki oszustów. Okazało się, że za tym procederem stoi dwoje obywateli Nigerii studiujących w Polsce. 24-latka i jej 29-letni znajomy usłyszeli już zarzuty oszustwa. Decyzją sądu kobieta trafiła na 3 miesiące do aresztu.

Ta historia zaczęła się w połowie sierpnia 2020 roku. Wtedy to mieszkanka Podlasia dostała zaproszenie do grona znajomych od nieznajomego mężczyzny na jednym z portali społecznościowych. Kobieta nie podejrzewała jeszcze, że jego akceptacja będzie kosztowała ją utratę oszczędności. Ich korespondencja odbywała się za pośrednictwem komunikatorów i poczty e-mail. Nowo poznany mężczyzna przedstawił się jako "inżynier" na statku pływającym po Oceanie Indyjskim. Po blisko dwóch tygodniach rozmowy amant powiedział, że jego statek uległ awarii. Dodał, że ma ze sobą wartościową paczkę, którą w tej sytuacji chce przesłać do Polski. Z uwagi na to, że nie ma innych bliskich osób, poprosił kobietę o pomoc. Internetowy znajomy zdobył na tyle zaufanie kobiety, że zgodziła się mu bezinteresownie pomóc. Po tym jak dostała e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki na swój adres, zaczęła otrzymywać kolejne wiadomości z informacjami o nieprzewidzianych kłopotach z przesyłką. Dotyczyły one między innymi nieopłaconego cła, czy braku ubezpieczenia przesyłki. Oczywiście za każdym razem internetowy znajomy prosił o pokrycie tych kosztów transportu i jednocześnie zapewniał, że po powrocie zwróci wszystkie należności. Na wskazane w wiadomościach konta kobieta przelała w sumie ponad 115 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ustalili osobę podejrzaną o udział w tym oszustwie. Okazało się, że jest to 24-letnia obywatelka Nigerii, studiująca na jednej z warszawskich uczelni. Kobieta została zatrzymana w marcu w mieszkaniu w Warszawie. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że podejrzana oszukała również dwie inne kobiety, mieszkanki Lubelszczyzny i Wielkopolski. W tych przypadkach schemat działania przestępców był podobny. Kobiety uwierzyły, że pomagają nowo poznanemu mężczyźnie w zakupie urządzeń niezbędnych do kontynuowania prac na platformie wiertniczej i przekazały na wskazane konta łącznie ponad 46 tysięcy złotych. Zatrzymana usłyszała 3 zarzuty oszustwa. Decyzją sądu trafiła na trzy miesiące do aresztu. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że w oszustwie mieszkanki Lubelszczyzny brał również udział 29-letni rodak kobiety. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych w miniony czwartek w Warszawie. Jeszcze tego samego dnia 29-letni obywatel Nigerii usłyszał zarzut oszustwa. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak informują śledczy sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają, że podejrzani działając tą metodą, mogli oszukać inne osoby.

Warto wiedzieć, że "oszustwo nigeryjskie" wciąż jest dość powszechne. Dlatego przy podejmowaniu decyzji finansowych zawsze warto kierować się rozsądkiem. By uniknąć nieprzyjemności i straty sporej sumy pieniędzy, przede wszystkim powinniśmy zachowywać ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi przez Internet, szczególnie gdy proszą o pieniądze. O wszystkich wątpliwych sytuacjach i próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast informować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

