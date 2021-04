Areszt dla 46-letniego agresora Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe dwa miesiące w areszcie spędzi 46-letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Agresor zaatakował 54-latka zadając mu kilka ciosów nożem. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

Do zdarzenia doszło 18 kwietnia 2021 roku około godziny 21.00 na terenie jednej z miejscowości w gminie Łęczyca. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, 46-latek wtargnął do mieszkania 54-latka. Tam śpiącego mężczyznę zaatakował nożem, zdając mu kilka na szczęście niegroźnych ciosów. Po tym jak powstrzymali go inni domownicy uciekł z miejsca. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wezwani na miejsce policjanci ustalili okoliczności tego zdarzenia i rozpoczęli poszukiwania agresora. Wszystko wskazywało, że jest to mieszkaniec powiatu zgierskiego. Rankiem 19 kwietnia 2021 roku śledczy z łęczyckiej komendy namierzyli i zatrzymali 46-latka na terenie jednej z miejscowości w gminie Ozorków. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zaatakował on swoją ofiarę z zazdrości o 42-letnią partnerkę. Następnego dnia usłyszał zarzut dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 46-letniego mieszkańca powiatu zgierskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

(KWP w Łodzi / mw)