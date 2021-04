Dzielnicowi odzyskali skradziony traktor warty 300 tys. zł Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Żarscy dzielnicowi odzyskali ciągnik rolniczy, który został skradziony na terenie województwa dolnośląskiego. Wartość pojazdu to prawie 300 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy mundurowych traktor wrócił do właściciela.

W poniedziałek, 19.04.2021 r., dzielnicowi z żarskiej komendy pełnili służbę na terenie miasta i gminy Żary. Podczas sprawdzania kompleksu leśnego pomiędzy miejscowościami Olszyniec i Złotnik zauważyli stojący na drodze gruntowej ciągnik rolniczy. Funkcjonariusze zainteresowali się pojazdem zaparkowanym w środku lasu. Podeszli do niego, żeby sprawdzić z jakiej przyczyny był otwarty, a w pobliżu nie było żadnych osób. Sprawdzili pojazd w systemach policyjnych i okazało się, że został on skradziony na terenie województwa dolnośląskiego, najprawdopodobniej w minionym tygodniu. Jego wartość to prawie 300 tysięcy złotych. Powiadomiono właściciela o odzyskaniu pojazdu, który został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a po wykonaniu czynności procesowych tego samego dnia zwrócony właścicielowi. Postępowanie w sprawie kradzieży ciągnika prowadzą funkcjonariusze z powiatu zgorzeleckiego.

To kolejny przykład, kiedy policyjny nos nie zawodzi żarskich policjantów. Są oni czujni i skuteczni w odzyskiwaniu skradzionego mienia, zarówno tego dużej wartości, jak i tego mniejszej. W ostatnim czasie funkcjonariusze odzyskali koparkę oraz pojazd ze sprzętem budowlanym, warte kilkaset tysięcy złotych, ale także samochód osobowy, czy sprzęt AGD, których wartość była o wiele mniejsza. Niemniej jendak w każdym przypadku odzyskanie mienia jest ważne dla pokrzywdzonych.

(KWP w Gorzowie / mw)